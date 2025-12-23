"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Faiz, kaynaklarımızı kurutuyor - Son 23 yılda 61 trilyon lira faize gitti

23 Aralık 2025, Salı 02:07
TÜRKİYE'NİN BORÇ VE FAİZ YÜKÜ KATLANARAK ARTIYOR. 23 YILDA ÜLKEYİ BAŞTAN BAŞA İMAR EDEBİLECEK BİR PARA İÇ VE DIŞ FAİZ LOBİLERİNE AKTARILDI.

ÜLKEYİ BAŞTAN BAŞA İMAR EDERDİK - GERÇEKLER SÜSLÜ ANLATIMLARLA GİZLENEMEZ - FAİZE 2 BİN 350 TIR DOLUSU PARA GİTTİ

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, iktidarın 23 yılda ödediği 61 trilyon liralık faizle kaynakları tükettiğini söyledi. 

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Türkiye’nin borç ve faiz yükünün kontrolden çıktığını vurguladı.

Doğan, devletin iç ve dış borcu, özel sektörün borcu, esnaf ve hane halkı borçlarıyla birlikte ülkenin toplam borcunun 56 trilyon liraya ulaştığını ifade etti. Bu borcun karşılığında son 23 yılda 61 trilyon lira faiz ödendiğini belirten Doğan, “Allah’tan korkmak lâzım. Türkiye’de 26 milyon aile var. Bu ülkedeki bütün evleri yıksak, hepsini sıfırdan yapsak yine 60 trilyon etmez. Türkiye’yi baştan imar edecek bir parayı faize kaptırmışız” dedi.

Büyük bir felaketin eşiğindeyiz

Atasözleri üzerinden iktidara yüklenen Doğan, “Baba borç yapar, çoluk çocuk aç yatar derler. Siz borç yaptınız, bedelini bugün çocuklarımız, gençlerimiz ödüyor. Sizin iktidarda kalma bedelinizi neden çocuklarımız ödemek zorunda?” diye konuştu. Meselenin artık yönetilebilir olmaktan çıktığını söyleyen Doğan, “Bu artık sorun değil, kontrolden çıkmış bir sorundur. Kontrolden çıkmış sorunlar felakete açılan kapıdır. Ülke olarak büyük bir felâketin eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı. Ekonomik tablonun görseller ve süslü anlatımlarla gizlenemeyeceğini vurgulayan Doğan, “Rakamların üzerine ajansların hazırladığı görsellerle edebiyat yapabiliriz ama gerçekler ortada” diyerek konuşmasını tamamladı.

***

‘Faize 2 bin 350 TIR dolusu para gitti’

Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı bütçe konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018–2026 döneminde ödenen ve ödenmesi öngörülen faiz tutarının 275 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Arslan, bu tutarın bugünkü kurla 11 trilyon 750 milyar TL ettiğini belirterek, faizin meydana getirdiği yükü çarpıcı bir benzetmeyle anlattı. “Bu parayı 200 TL’lik banknotlarla taşısaydık 25 tonluk 2 bin 350 TIR dolusu ederdi. Bu TIR’lar konvoy hâlinde dizildiğinde 40 kilometrelik bir uzunluk ortaya çıkıyor” diyen Arslan, ortaya çıkan tablonun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ekonomik bilançosu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

