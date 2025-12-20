Bu nasıl büyüme?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ni eleştirerek, “İktidar ‘büyüyoruz’ diyor ama refah payını millete koklatmıyor.

Açlık sınırının 30 bin liraya dayandığı, yoksulluk sınırının 98 bin liraya dayandığı bir ülkede bu rakamların kabul edilebilmesi mümkün değildir. Ezilenleri dikkate almayan bütçe sebebiyle bu sene 2,74 trilyon lira faize gidecektir. Bu faiz ödemesi dört kişilik bir aile için hesap edilirse; her ay 10 bin 627 lira, yılda ise 127 bin 521 lira bir aileden 2026 yılında faize gidecektir. Bu bir aileye yılda altı adet asgarî ücreti faize ödetmek demektir. Aynı hesap, 12,67 trilyon lira olarak belirlenen vergiler için yapıldığında; dört kişilik bir aileden; her ay 58 bin lira, yılda ise 695 bin lira 2026 yılında vergi alınacaktır. Bu ise bir aileye yılda 32 adet asgarî ücreti vergiye ödetmek demektir. Biz bu hesabı görebiliyoruz, vatandaş da görüyor. Vatandaşın 2026 yılında günlük 87 lira iç ve dış güçlere faiz ödeyeceğini ve günlük 476 lira vergi ödeyeceğini hesap edebiliyoruz, hükümet ise bu hesabı göremiyor ya da görmek istemiyor” dedi.

Ankara - Anka