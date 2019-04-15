Bütçe ocak-mart döneminde 36,2 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesinde, mart ayında 24,5 milyar lira, ocak-mart döneminde 36,2 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta bütçe gelirleri 54,4 milyar lira, bütçe giderleri 78,8 milyar lira oldu. Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri 218,3 milyar lira, bütçe giderleri ise 254,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 24,5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 36,2 milyar lira açık verdi. AA

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