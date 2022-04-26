Çalışanlar enflasyona ezdirilmemeli

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin yüksek enflasyon ve döviz ihtiyacı sarmalından kurtulamadığını, büyüme uğruna enflasyonla mücadelenin bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Turan, “Öngörüsüz bir süreçten geçiyoruz. Kırılganlığımızı en aza indirmemiz lazım. Bizim de gündemimizde en önemli yüksek enflasyon ve döviz ihtiyacı” dedi. Bloomberg HT’nin haberine göre, Turan asgari ücret artışına dair ise “Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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