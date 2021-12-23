Daha önce denendi, başarılı olamadı

26 YILLIK FEDERASYON BAŞKANI ALİ RIZA ERCAN: “ÖRTÜLÜ FAİZ UYGULAMASI 1970’LERDE DENENDİ, AMA BAŞARILI OLMADI. BU BİR ERKEN SEÇİM SİNYALİ.”

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, ‘dövize endeksli mevduat’ uygulamasının 1970’li yıllarda ‘örtülü faiz sistemi’ olarak denendiğini ancak başarılı olamadığını belirterek, “Uygulamanın reel ve mantıklı olduğuna inanmıyorum. Bu bir seçim politikası diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle düşünmüştür. Önümüzdeki haziran ya da kasım ayında bir erken seçimin sinyalleri gözüküyor. Bu başka türlü bir uygulama olamaz” diye konuştu. Döviz kurundaki ani değişikliğin mobilya imalatçısını zor durumda bıraktığını, hammadde üreticilerinin ‘sayıma girdik’ bahanesiyle malzeme satmadığını vurgulayan Ercan, “Fabrikalardan paramızla mal alamıyoruz” dedi. 26 yıldır Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu’nun genel başkanlığını yürüten Ercan, döviz kuru ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

MANTIKLI BİR UYGULAMA DEĞİL

Hükümetin açıkladığı ‘dövize endeksli mevduat’ uygulamasını da eleştiren Ercan, şunları söyledi: “Örtülü faiz sistemi deniliyor, ama bu sistem 1970’li yıllarda denendi. İnşallah tutar diyelim, ama ben kanaat olarak tutacağını düşünmüyorum. Siz mevduatın faizini nasıl karşılayacaksınız? Para basarak karşılayacaksınız. Enf- lasyon yükselecek, marketlerdeki fiyatlar düşmeyecek, doğal gaza gelen zam düşmeyecek, hammadde girdilerimizdeki maliyetlerimiz yüksek olunca imalatımız da maliyetlerimiz de yüksek olduğu için satışlarımız da o ölçüde düşecek. Ben, eleştiri anlamında söylemiyorum, ama yapılan uygulamanın reel ve mantıklı olduğuna inanmıyorum. Bu bir seçim politikası diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle düşünmüştür. Önümüzdeki Haziran ya da Kasım ayında bir erken seçimin sinyalleri gözüküyor. Bu başka türlü bir uygulama olamaz. 1970’li yıllarda denenen bir uygulamayı getirip karşımıza koyuyorsunuz.”

İzmir - anka