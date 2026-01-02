"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2026 CUMA

Emekliler: Biz yeni yıla girmiyoruz

02 Ocak 2026, Cuma
Emekliler, yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı Kadıköy’de sokağa çıkarak, “Biz yeni yıla girmiyoruz, çünkü geçinemiyoruz.” diye eylem yaptı.

Emeklinin Sesi Derneği üyeleri, ekonomik şartlar karşısında geçinemediklerini belirterek Kadıköy’de oturma eylemi gerçekleştirdi. “Biz yeni bir yıla girmiyoruz, çünkü geçinemiyoruz” yazılı pankart açan emekliler, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganı eşliğinde taleplerini dile getirdi. Eylem boyunca tencere ve tava çalarak, ıslıklarla protesto eden emekliler, insanca yaşam hakkı ve sosyal güvenlik talebini tekrarladı. Eyleme Emeklinin Sesi Derneği Kurucu Genel Başkanı Şaduman Özyürek, dernek üyeleri ve çalışan emekliler katıldı. Söz alan emekli konuşmacılar, emekli aylıklarının düşüklüğüne, sağlık hizmetlerine erişimdeki güçlüğe, geçim sıkıntısına ve sosyal güvencenin yetersizliğine dikkat çekti.

İnsanca yaşayacak ücretler istiyoruz

Konuşmacılardan Mehmet Vedat Şerifoğlu, “Emeklilik bir lütuf değil, alınterinin karşılığıdır. Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. İnsanca yaşamak ve eşitlikçi bir düzen bir haktır, bu haktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Emekliler taleplerini yineleyerek eylemi ıslıklarla sonlandırdı. Alanda sık sık “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganı atıldı.

İstanbul-Anka

 

