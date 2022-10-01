En fazla altın alımını Merkez Bankası yaptı

Bankaların altınla alakalı aktivitelerinde azalma görülürken, sadece az sayıda banka aylık olarak altın rezervlerine katkıda bulundu. Sadece üç merkez bankası altın rezervlerini 1 ton veya 1 tondan fazla artırdı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası oldu.

TCMB ağustos ayında altın rezervlerine 9 ton daha ekledi. Yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımları 84 tona yükselen TCMB’nin toplam rezervleri 478 tonla 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Özbekistan da ağustos ayında rezervlerine 9 ton altın ekledi. Ülkenin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımı ise 19 ton oldu. Özbekistan’ın toplam altın rezervi böylece 381 tona ulaştı. AA

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