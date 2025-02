Enflasyon hız kesmiyor, yükü dar gelirli çekiyor

İktisatçı Hayri Kozanoğlu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri ile ilgili, “Enflasyon hız kesmiyor, yükü çalışanlar-emekliler çekiyor” dedi.

Enflasyonda rakam oyunu - TÜİK: % 42,12 - ENAG: % 81.01

Uzmanlar Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ocak ayı enflasyonunu değerlendirdi. İktisatçı Hayri Kozanoğlu, ‘’Enflasyon: Ocak ayında yüzde 5,03,yılık ise 42,12. Muayene ücretleri yıllık yüzde 97,5, kiralar yüzde 100,6 arttı. Hizmet enflasyonu malların 29,3 puan üzerinde. 2025 enflasyonunu bireyler yüzde 58,8, reel sektör yüzde 43,8 bekliyor. Özetle enflasyon hız kesmiyor, yükü çalışanlar-emekliler çekiyor’’ ifadelerini kullandı.

Neredeyse imkansız

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Hakan Kara, ocak ayı enflasyonunu, “Ocak aylık enflasyonunun yüzde 5,03 olması, Şubat’ta yüzde 3,8 civarında bir enflasyon gelebileceğini gösteriyor. Bu durumda, yıllık yüzde 21 resmi tahminin tutması için, enflasyonun kalan 10 ayda aylık ortalama yüzde 1 olması gerekiyor. Neredeyse imkansız” sözleriyle değerlendirdi.

İnanılmaz bir direnç var

Enflasyon baskılarında direnç olduğunu kaydeden iktisatçı Güldem Atabay’ın paylaşımı şu şekilde: “Bu seviye maliyet artışları (Yİ-ÜFE) önümüzdeki aylarda enflasyondaki ana eğilime hız verecek. İşlenmemiş gıda: yüzde 2,66 (geçen ay yüzde 0,86). İşlenmiş gıda: yüzde 4,92 (geçen ay yüzde 1,71) Hizmetler: yüzde 10,26 (geçen ay: yüzde 1,05) Mallar: yüzde 2,69 (geçen ay: yüzde 1,02) Enflasyon fırtınası diyebiliriz. Bu seviye aylık enflasyon detayları faiz indirimlerini erken keser. Kesmeli. Asgarî ücret TCMB’nin istediği yerde. TL istediği yerde. Buna rağmen inanılmaz bir direnç var enflasyon baskılarında.”

TÜİK ekmeğimizden çalıyor

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK binası önünde, açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi. Çerkezoğlu, “Bu ülkede herkesin, bu ülkeye karşı görev ve sorumlulukları var. Herkes bu görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ülkeyi yöneten hükümetin görevi ve sorumluluğu, sandıktan aldıkları yetkiyle, ürettiğimiz değerin 85 milyon insanın insanca yaşamasını sağlayacak, eşit bir biçimde bölüşülmesini sağlamak ve politikaları bunun için hayata geçirmektir. Bir kamu kurumu olan TÜİK’in görevi ise milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin ücretini, sosyal haklarını, hayat şartlarını, sofrasındaki ekmeği belirleyen enflasyon rakamını ‘gerçek’ bir biçimde ölçmektir. Bugün burada TÜİK’i bu görevine sadık kalmaya ve enflasyon rakamlarını doğru açıklamaya çağırıyoruz. TÜİK görevini doğru yapmadıkça, enflasyonu eksik ölçtükçe milyonların ekmeği her gün daha da küçülüyor. Gerçek enflasyonun ne olduğunu bu ülkede yaşayan milyonlar her gün yaşayarak görüyoruz. TÜİK verileri karartıyor, her gün ekmeğimizin daha fazla küçülmesine yol açıyor” dedi.

Emekçinin hakkı verilmeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5,03 olarak açıklandığını belirterek, “Hakem Kurulu Kararı olan %6 artış oranının büyük bir kısmı ilk aydan eridi. Kamu görevlilerine ve emeklilerine neredeyse Ocak ayı enflasyonu kadar (sadece 1 aylık) artış yapıldı. Ya da diğer bir ifadeyle Hakem’in Kararı hemen hemen 1 ayda eridi” dedi. 7 Ocak Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünden “Yırtık, dikişle kapatılabilecek durumdayken önlem alınmalıdır. Aksi takdirde zaman kaybedildikçe yama da tutmayacaktır” diye seslendiklerini hatırlatan Yalçın, “Zaman geçiyor ve yırtık büyüyor. Kamu İşvereni acilen kayıpları görmeli ve gereğini yapmalıdır” diye konuştu.

