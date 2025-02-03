Enflasyonda rakam oyunu - TÜİK: % 42,12 - ENAG: % 81.01

Zamlar ertelendiği için Aralık’ta düşük çıkartılan enflasyon, Ocak’ta artışa geçti. TÜİK’e göre aylık enflasyon 5,03 olurken, yıllık enflasyon 42,12 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ocak’ta aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12 olarak gerçekleşti. Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise Ocak 2025’te aylık bazda yüzde 8,22 artış gösterdi. ENAG, yıllık enflasyonu ise yüzde 81,01 olarak hesapladı. TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu. Aralık ayında yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 44,38, ENAG’a göre ise yüzde 83,40 olarak kayda geçmişti.

Ankara - Anka

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Ekonomi yönetimine ciddi bir piyasa uyarısı

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Ocak ayı enflasyon verileri ile ilgili açıklama yaptı.

Tayyar, “Ocak ayı enflasyonun yüzde 5.03 çıkması, ekonomi yönetimine ciddi bir piyasa uyarısı. Defalarca ifade ettik. Enflasyon kaygısıyla çalışanların ve emeklilerin aylıklarındaki artışı düşük tutarken, kamunun ürettiği mal ve hizmetlerdeki yüksek değerleme oranıyla enflasyonun dizginlenemeyeceği malumun ilânıydı aslında.

Bir de kamudaki tasarrufun yeterli ölçüde olmaması. Son dönem artan siyasî gerginliğin belirsizliği körüklediğini, haliyle piyasalara olumsuz yansıdığını eklemeliyim. Lafım ortaya, kim payına düşeni almak isterse…” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Seyhan Şentürk