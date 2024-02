Et altın gibi oldu

Türkiye’de yükselen maliyetler ve hayvan ithalatının artması gibi nedenlerle hayvancılık eskisi gibi yapılamaz oldu.

Talep sürerken piyasaya hayvan arzının olmayışı, ülkeyi et tedarikinde dışa bağımlı hale getirdi. Et fiyatları ise halk için neredeyse ulaşılamayacak bir noktaya geldi. Bir markette işletmeci olan İlyas Dal güncel et fiyatlarını sıralarken fiyatların her an yükselmeye devam ettiğini söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre Dal, “Ticaret Bakanlığı geliyor marketleri denetliyor, fiyatları değiştirdin mi değiştirmedin mi diye. Tabii ki değiştireceğim şu anda et haftalık değil saatlik değişiyor. Sabah aldığım fiyatı akşam alamıyorum. Örneğin, adamla canlı hayvanda anlaşıyorum 160 liraya, parasını hemen atmazsam akşam diyor ki 165 lira. Hemen değişiyor altın gibi oldu yani” dedi.