Et ve Süt Kurumu ete dev zam yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ESK’da yüzde 20-25 zam sonrası kıymanın kilogramı 229 TL’den 279 TL’ye; kuşbaşının kilogramı ise 259 TL’den 319 TL’ye yükseldi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına yüzde 20-25 arasında zam yaptı. Yapılan zam sonrası kıymanın kilogramı 229 TL’den 279 TL’ye; kuşbaşının kilogramı ise 259 TL’den 319 TL’ye yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ESK, önceki gün itibarıyla et fiyatlarına yüzde 20-25 arasında zam yaptı. ANKA’nın edindiği bilgiye göre; kıymaya yüzde 21 zam yapıldı. Zamla birlikte kıymanın kilogramı 229 TL’den 279 TL’ye yükseldi. Kuşbaşının kilogramı ise yüzde 23 zamla 259 TL’den 319 TL’ye çıkarıldı. Fiyat zamlarının internet sitesinde yer almadığı fakat mağazalarda güncel fiyatla satıldığı bildirildi.

Ankara - anka