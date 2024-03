Ette dışa bağımlı olduk

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Solakoğlu, “Ne yazık ki Türkiye’de şu anda yeteri kadar hayvan yok. Türkiye et konusunda bugün için yurtdışına bağımlı” dedi.

TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, X sosyal medya hesabından et fiyatları hakkında bir video paylaştı.

Videoda Solakoğlu, şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere daha önce de her zaman dile getirdiğimiz gibi özellikle bundan 2-3 sene önce süt fiyatlarını gıda enflasyonunu önlemek için bir enstrüman olarak kullanmaya kalkışan zihniyet, çiftçilerin maliyetinin daha altında bir fiyattan sütü satma zorunluluğunu getirdi. Bu durumda insanlar özellikle süt sağan insanlar bu işten çıktılar ve ineklerini yani anaç hayvanlarını kestirdiler. Dolayısıyla biz “Anaç hayvanlar kesiliyor. Yapmayın. Bakın bu bugün oluyor, yarın et bulamazsınız. Kıtlık olur. Ödenmeyecek derecede pahalı et yenir. İthalata sebep veririz. Çiftçiyi destekleyeceğimize gider yabancı ülkelerin çiftçilerini destekleriz. Onların mallarını alırız.” derken zaten bugünün gelmemesi için o mücadeleyi veriyorduk.”

Hatalarınız yüzünden muhtaç olduk

“Ne yazık ki Türkiye’de şu anda Türkiye’yi beslemeye yetecek kadar, talebe karşılık verecek kadar hayvan yok. Türkiye et konusunda bugün için yurtdışına bağımlı. Bunun düzelmesi mevcuttaki proğramlarla benim beklentim yaklaşık 2 yıl sonra. Sayın bakanın da dediği gibi 2 yıl sonra et ithalatını artık konuşmuyor olacağımıza ben de inanıyorum. Ama bugünle önümüzdeki yıl arasındaki süreci yönetmenin tek yolu iletişimdir ve bu iletişimin ve planlamanın özel sektörle beraber yapılması gerektiği kanaatindeyim. Kimsenin haksız kazanç elde etmeksizin ama halkın da mağdur edilmeden bu fiyatlarla bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. (...) Ucuz et yemenin yolu, kaliteli, istikrarlı bir süt üretiminden geçer. Şu anda da yine süt fiyatları geri kalmıştır. Yine aynı hatalar yapılmaya devam ediyordur. Buradan maliye bakanlığına özellikle seslenmek istiyorum; siz süt fiyatını baskılayarak Türkiye’deki enflasyonu kontrol edemezsiniz. Siz bu konudaki yaptığınız hatalar yüzünden bu et ithalatına muhtaç olduk.”

Çiftçi günah keçisi olamaz

“1,5 milyar dolarımız geçen sene yabancı çiftçilere ödendi. 1,5 milyar dolarımız Türkiye’de destekleme bütçesi kadar neredeyse hayvancılık tarafındaki bir bütçeyi biz yabancı çiftçilere ödedik. Sadece bu hatadan dolayı bu sene de aynı şey yapılacak. Öyle bütçelendi. Yazık günah. 3 milyar doları Türkiye’de üretilebilecek bir hayvana, çiftçiye destek vermektense gidip Hans’a vermenin, hakikaten hiçbir mantığını göremediğim gibi şu anda da süt fiyatlarında yapılan, üreticiye yapılan inanılmaz baskı yani 13,5 liraya, 14,5 liraya süt satmak zorunda kalan çiftçi, öbür tarafta ambalaja girmiş ürünün 60 liralara kadar ulaşmış olması gerçekten izaha muhtaç bir durumdur. Burda günah keçisi çiftçi değildir ve çiftçi seçilmemelidir. Günahı yapan her kimse o bulunsun. Cezalandırılacaksa da cezalandırılsın. Ama unutmayın Türkiye’de insanımızı şu anda besleyecek yeterince hayvan olmadığı için ithalat yapmak zorundayız ve bu ithalatı düzgün bir iletişimle yapmadığımız için şu andaki volatiliteyi yaşıyoruz.”

İSTANBUL - YAKUP ÇETİNER