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Gelir eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz: 'Günde 10 tl zam neye yeter?'

27 Aralık 2019, Cuma 17:19
“Enflasyondan fazla zam yaptık diyorlar. Son bir yılda her şey iki kat pahalandı. Günlük 10 TL zam bizim neyimize yetecek?” Bir şirkette sekreter olarak çalışan ve asgarî ücret ile geçinen Nesrin Öztürk, 2020 için 2 bin 20 TL’den 2 bin 324 TL’ye çıkarılan asgari ücrete yapılan yüzde 15’lik zammı bu sözlerle eleştiriyor.

Türkiye’de Öztürk gibi asgari ücret ile geçinen yaklaşık 8 milyon çalışan bulunuyor. Son yıllarda asgari ücrete yapılan zamların enflasyonun çok üstüne çıktığını savunan çoğu işveren ise 2020 için belirlenen zam oranının ‘makul seviyelere yakın’ olduğu görüşünde. Yeni asgari ücreti DW Türkçe’ye değerlendiren DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Çalışanlar yine hükümet ve işveren arasındaki anlaşmanın kurbanı oldu” diyor. Belirlenen yeni asgari ücretin tek bir kişinin aylık harcamalarını bile karşılamaktan uzak olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, “Bu ülkede yaşayan herkes son bir yılda konut, gıda ve enerji fiyatlarının ne kadar arttığını biliyor. Bazı alanlarda yüzde 50, yüzde 70 fiyat artışları oldu. Dört kişilik bir ailenin bu asgari ücretle geçinme şansı yok” diye konuşuyor.

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Gelir eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından Temmuz 2019’da açıklanan 2017 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye 34 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliği sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de nüfusun en zengin yüzde 20’lik kesimi, toplam gelirin yüzde 47,4’üne sahip durumda. Ekonomist Dr. Cüneyt Akman’a göre, devletin asgarî ücretten aldığı vergilerden bir süreliğine vazgeçmesi halinde, gelir eşitsizliğinden mağdur olan kesimler bir nebze nefes alabilir. İşverenler açısından da ödedikleri çalışan vergilerinin önemli bir maliyet oluşturduğuna dikkat çeken Akman, şöyle konuşuyor: “Hükümet, asgarî ücretteki vergi yükünü kaldırsaydı, hem çalışanın cebine daha çok para girecekti, hem de işverenin cebinden daha az para çıkacaktı. Bu durum, ekonomide de bir hareketlilik, harcamalarda artış yaratacaktı. Ancak hükümet, bütçe dengesi gerekçesiyle alacağı vergiden vazgeçmek istemedi.”

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Asgarî ücret kararı Resmî Gazete’de

ResmÎ Gazete’de dün yayımlanan Asgarî Ücret Tespit Komisyonu Kararı Tebliğine göre, İş Kanunu’nun ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince iş sözleşmesi ile çalışan, bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgarî ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2 Aralık’ta başladığı çalışmalarını 26 Aralık’a kadar sürdürerek 4 toplantı yaptı. Komisyon, milli seviyede tek asgarî ücret tesbitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgarî ücretin 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri için 98 lira 10 kuruş olarak belirlenmesine ve kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle karar verdi. Tebliğde, kararın gerekçelerine de yer verilerek, ödenmesi zorunlu en az ücret olan asgarî ücretin, “pazarlık ücreti” olmadığı belirtildi. Komisyonun bu çerçevede bir karar alınması için çalıştığı, işçilerin geçim şartları ve 2020 enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirdiği kaydedildi. Bu kapsamda, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek. Ankara -aa

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