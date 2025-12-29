Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayınladığı çarpıcı bir analizle Türkiye’deki gıda fiyatlarının son 9 yıldaki değişimini gözler önüne serdi.

Eğilmez, Mart 2017 tarihine ait bir market broşürü ile aynı marketin Aralık 2025 tarihindeki güncel fiyatlarını karşılaştırarak, hanehalkı harcamalarındaki devasa artışı somut verilerle ortaya koydu. Yapılan karşılaştırmalı analize göre, 2017 yılında listede yer alan gıda ürünlerinin toplam bedeli 312,07 TL iken, aynı sepetin 2025 yılı Aralık ayındaki karşılığı 6.270,42 TL’ye ulaştı. Bu veriler, seçili gıda ürünlerinden oluşan bir sepetin toplam fiyatının 9 yıllık süreçte tam 20 kat arttığını gösteriyor. Eğilmez’in hazırladığı tabloda dikkat çeken bir diğer nokta ise resmî verilerle piyasa fiyatları arasındaki makas oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçecekler alt grubu endeksine göre, aynı dönemdeki artışın 17 kat olduğu görüldü. Eğilmez’in gerçek piyasa fiyatlarından oluşturduğu sepetin, resmî endeksin üzerinde bir artış hızı sergilediği kaydedildi. Haber Merkezi

