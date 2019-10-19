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Gıda israfını önlemek elimizde

19 Ekim 2019, Cumartesi 22:32
Sabrİ Ülker Vakfı, gıda İsrafını önleme konusunda farkındalık sağlayan küçük tavsİyelerde bulunarak gıda İsrafına dİkkat çekİyor.

Avrupa’da her yıl tahmini olarak ortalama 88 milyon ton gıda israf edilirken, bu rakamın Türkiye’de 26 milyon tonu bulduğu biliniyor. Hızla artan dünya nüfusu gıda israfıyla mücadelede yetersiz kalırken bu yolda atılacak en önemli adımın toplumda farkındalık sağlamak olduğuna dikkat çekiliyor. Sabri Ülker Vakfı, gıda israfını önleme konusunda farkındalık sağlayan küçük tavsiyeleri her yıl Ekim ayında kutlanan Dünya Gıda Günü kapsamında derledi. Her yıl dünyada tonlarca gıda israf ediliyor. Ancak gıdaları, kaynakları ve ekonomiyi israf etmemek için alış veriş ve pişirme yöntemlerinizi değiştirerek israfı önleyebilirsiniz. 

Gereğinden fazla alış veriş yapmayın

Alış verİş listenizi hazırlarken haftalık yemek planı oluşturmak, ihtiyacınız olan miktarları not almak ve ev dışında yeme planınızı da dikkate almak, alışveriş yaparken listeye bağlı kalmak ihtiyacınız olmayan gıdaları almamanızı sağlayarak, gıda israfını önlemeye yardımcı olabilir. Yiyecekleri son kullanma tarihinden sonra tüketmek güvenli olmayabilir. Son kullanma tarihi, genellikle süt ve süt ürünleri, yumurta, et ve et ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve ambalajlı gıdalarda kullanılır. Son kullanma tarihi olan gıdalar stoklanmamalı ve son kullanma tarihine kadar tüketilebilecek miktarlarda satın alınmalıdır.  Buzdolabınızda ve kuru gıda dolabındaki yiyecekleri düzenli olarak kontrol ederek son kullanma tarihleri yaklaşan gıdaları tüketin. Gıda tüketiminde son alınan ürünün daha sonra tüketilmesine, daha önce aldığınız ürünlerin ise öncelikli tüketilmesine dikkat edin.

Besinlerin artıkları değerlendirilmeli

Yemeklerİ küçük porsiyonlarda servis edin, yeterli değilse tükettikten sonra biraz daha ekleyebilirsiniz. Böylece tabağa fazla alınan yiyeceğin israfını önlemiş olursunuz. Pişirdiğiniz yemekler fazla ise daha sonra tüketmek üzere dondurun. Besinlerin artık olarak görülen bazı kısımlarını değerlendirmek mümkün. Meselâ brokoli sapları kesilip pişirilebilir ve brokoli çorbasında değerlendirilebilir. Eğer besinin artık kısımlarını değerlendirmek mümkün değilse kompost yapımında kullanılabilir. Kompost, gübreye göre daha ekonomik ve organik bir seçenek olmakla birlikte gıda artıklarının değerlendirilmesine destek olur. 

İstanbul – Yeni Asya 

Etiketler: israf
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