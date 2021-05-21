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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Gramla salatalık, dilimle karpuz

21 Mayıs 2021, Cuma 23:00
NİĞDE MİLLETVEKİLİ FETHİ GÜRER, NİĞDE’DE PAZARYERLERİNİ GEZDİ. GÜRER’E DERT YANAN PAZARCI ESNAFI, VATANDAŞIN ARTIK DİLİMLE KARPUZ, GRAMLA SALATALIK ALMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de pazaryerlerini gezdi. Gürer’e dert yanan pazarcı esnafı, vatandaşın artık dilimle karpuz, gramla salatalık almaya başladığını söyledi. “Dayanacak gücümüz kalmadı, bittik!” diye feryat eden pazarcı esnafı, “Vatandaş artık pazara gelemiyor. Gelenler ise önceden 3-5 kilo aldığı salatalığı şimdi yarım kilo, önceden 2-3 tane aldığı karpuzu ise şimdi dilimle alıyor” dedi. Ziyaretler hakkında bilgi veren Gürer, Niğde merkezdeki Perşembe pazarında uzun yıllardan bu yana sebze sattığını belirten bir pazarcı, “Satışlarımız bu dönemki kadar düşük olmadı. Eskiden 10 ton salatalığı bir pazarda satardım. Şimdi 1 ton bile satamıyorum. Daha önce 3-5 kilo salatalık alan vatandaş artık yarım kilo tarttırıyor, hatta gramla salatalık alanlar var” diye konuştuğu aktardı.  Kamyonetinin kasasını karpuz tezgahı olarak kullanan bir pazarcı esnafı ise kendisinden hal-hatır soran Gürer’e anlattıklarıyla, adeta ülkemizin ekonomik tablosunu çizdi. Pazarcı esnafı, vatandaşın artık karpuzu bile dilimle aldığını belirterek, “Ben yıllardır pazarcılık yaparım ilk kez dilimle karpuz satmaya başladım. Vatandaş karpuzu dilimletip tarttırıyor ve streçle sardırıp filesine koyuyor. Ben ilk kez semt pazarının bu kadar kötü gördüm. Çünkü vatandaşın alacak gücü kalmadı. Eskiden 2-3 tane karpuz alan vatandaşlar şimdi karpuzu dilimletip alıyor” dediğini söyledi. 3.5 liraya aldıkları karpuzun kilosunu 4 liraya bile satamadıklarını belirten pazarcı esnafının, “Orta boy bir karpuz 12-13 kilo geliyor. O da 50-60 lirayı buluyor. Vatandaş bir karpuza 50-60 lira veremeyeceği için ne yazık ki karpuzu dilimletip alıyor” ifadelerini kullandığını aktardı. 

ESNAF OLARAK KİRAYI BİLE ÖDEYEMİYORUZ 

Esnafların “Siftah yapmadan kepenk kapattıklarını” belirttiklerini söyleyen Gürer, ekonomik krizin etkilerinin üst seviyede görülmeye başlandığını söyledi. Gürer, esnafın, “Vatandaş temel ihtiyaçlarını bile almaya zorlanıyor. Esnaf olarak bizler ise dükkân kiramızı bile ödeyemez duruma geldik” dediğini hatırlattı.

Ankara - Recep Gören

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