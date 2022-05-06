Hamaseti bırak enflasyona bak

ENFLASYON TARTIŞMALI TÜİK RAKAMLARIYLA BİLE YILLARDIR GÖRÜLMEMİŞ SEVİYELERE ÇIKARAK TIRMANMAYA DEVAM EDERKEN, İKTİDARA TEPKİLER DE BÜYÜYOR.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

DP lideri Uysal: “Mızrak çuvala sığmıyor. AKP hamasetle gerçeklerin üzerini örtemiyor.”

DP Genel Başkan Yardımcısı Şahinalp: “Elektrikte % 247.50, ham petrol ve doğalgazda % 243.52 artış varken enflasyon nasıl düşecek?”

SANDIK DERHAL GELMELİ

CHP Sözcüsü Öztrak: “TÜFE’yi yüzde 70’e değdirmediniz; çarşıda, pazarda yaşanan yüzde 150 enflasyonu ne yapacaksınız?” İyi Partili Aydın: “Çare sandıkta; sandık derhal gelmeli, bu iktidar gitmeli, zam ve zulüm dönemi bitmeli.”

TÜRKİYE HIZLA YOKSULLAŞIYOR

MB eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Turhan: “Enflasyonda ciddi bir katılık oluşuyor. Yıl sonunda yüzde 50'nin üzerinde kalacağı kesin gibi.”

Prof. Dr. Emek: “Gıda enflasyonu yüzde 89.10, can yakıyor. Türkiye hızla yoksullaşıyor.”

DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜYÜZ

Prof. Dr. Kara: “Enflasyonda dünya 4.’süyüz. Kayıp yıllar sayılan 90’larda bile sıralamamız daha iyiydi.” İktisatçı Sönmez: “Üretici fiyatları da uçuyor. Nisan’da yıllık yüzde 121.8 e ulaştı. Tüketici fiyatlarına basınç yapacak.”

***

HAMASETİ BIRAK ENFLASYONA BAK

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili, “Mızrak, çuvala sığmıyor!” AKP, hamasetle bu gerçeklerin üzerini örtemiyor!” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonu verisi olan Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) paylaştı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, konuyla ilgili “TÜİK-Türkiye İllüzyon Kurumu, yine vatandaşın sofrasından ekmeğini çalmaya devam ediyor! Majestelerini mutlu etmek pahasına sokaktaki enflasyon milyonları eziyor!” dedi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Uysal, “AKP/Erdoğan hala yanlış rotada ilerlediğini görmüyor mu? Gidilen yol, yol değil! Sadece 84 milyonun ödeyeceği bedeli katmerlendiriyorsunuz! S.Arabistan, BAE’den gelecek katarlarla, Rusya’dan gelecek oligarklarla da sorun çözülmez!” değerlendirmesinde bulundu.

Mızrak, çuvala sığmıyor!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “Mızrak, çuvala sığmıyor!” AKP, hamasetle bu gerçeklerin üzerini örtemiyor! Marifet, (Güvenlik-Özgürlük-Ekmek) prensibini Türk milletine, zengine/fakire aynı anda sunabilmektir! Sn. Erdoğan’ı, ‘Dünya Enflasyon Ligi’nde şampiyonluğa oynuyoruz’ diye kandırmış olabilirler mi acaba?” diye sordu. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, TÜİK’e göre, Üretici Fiyat Endeks ÜFE’de artışın en fazla olduğu alt sektörler ise, kok ve rafine petrol ürünleri %249,55, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %247,50, ham petrol ve doğalgaz %243,52 olduğuna dikkat çekerek, “Üretici fiyatlarında bu artışlar varken enflasyon nasıl düşecek?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

***

Yükseliş sürecek

Uzun yıllar Türkiye Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Prof. Dr. İbrahim Turhan, enflasyonda katılaşma beklentisine vurgu yaparak “Geçen yılın sonundan beri enflasyonun yüzde 70 olacağını öngörmüştüm. Önümüzdeki ay da yükseliş sürecek. Daha da kötüsü enflasyonda ciddi bir katılık oluşuyor. Yıl sonunda da yüzde 50’nin üzerinde kalacağı kesin gibi” dedi.

***

Bu iktidar gitmeli

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden TÜİK’in enflasyon verilerine, “Tebrikler TÜİK! Kuyumcu hassasiyetiyle tüketici enflasyonunu yüzde 70’e değdirmemişsin. Peki milletin çarşıda, pazarda yaşadığı yüzde 150 enflasyonu ne yapacaksınız? Tabi onu da küresel barışın sağlanmasına ve baz etkisine havale edince hiçbir sorununuz kalmadı” tepkisini gösterdi.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, enflasyon verilerine ilişkin, “Nisan’da enflasyon TÜFE’de yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 oldu. ÜFE daha vahim yıllık yüzde 121,82. Emekli ve çalışana Ocak’ta verilen yüzde 7,5 zam ilk aydan buhar olduğundan enflasyon farkı artık aylık ödenmeli. Çare sandıkta; sandık derhal gelmeli, bu iktidar gitmeli, zam ve zulüm dönemi bitmeli” açıklamasını yaptı.

***

TÜİK: 69.97 ENAG: 156.86

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı. ENAG, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan önce nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, enflasyon nisanda aylık yüzde 8,68 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 156,86 olarak hesaplandı.

***

Gıdada 3 haneye gidiyoruz

Doç. Dr. Oğuz Demir, enflasyon rakamları ile ilgili, “Yüzde 70’lere gelen enflasyon ve yüzde 90’lara erişen bir gıda enflasyonu var. Belli ki özellikle gıda enflasyonunda 3 haneli bir enflasyon oranına doğru gidiyoruz. Fiyatlar karşısında alım gücü sürekli eriyen ücretli kesimler için büyük bir baskı yaratıyor yaşadığımız koşullar. Hükümet ise enflasyonla mücadeleyi tamamen bırakmış durumda. Sadece kredi düzenlemeleri ile durumu düzeltebileceğini düşünüyor. Eğer yaz döneminde de istenen fiyat gevşemesi ortaya çıkmazsa çok daha zor günlere gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

***

Türkiye hızla yoksullaşıyor

Prof. Dr. Hakan Kara, “Enflasyonda dünya sıralamasında dördüncüyüz. “Kayıp yıllar” sayılan 90’larda bile sıralamamız daha iyiydi” şeklinde yazdı.

Mustafa Sönmez, “Üretici fiyatları da uçuyor. Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,67, yıllık yüzde 121,8 e ulaştı. Önümüzdeki ayın tüketici fiyatlarına basınç yaratacaktır” dedi.

Prof. Dr. Uğur Emek, “TÜFE, yüzde 70 olmamış. Yıllık artış yüzde 69,97 olmuş. Gıda enflasyonu yüzde 89,10. Enflasyon can yakıyor. Türkiye hızla yoksullaşıyor” ifadelerini kullandı.