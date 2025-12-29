İşçi ve emeklinin yoksulluğu gündem dışına itiliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, işçi ve emeklilerin derinleşen yoksulluğunun yeni yıl öncesinde bilinçli biçimde unutturulmaya çalışıldığını belirterek, Türkiye’nin gerçek gündeminin örtbas edildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekonomik krizin toplumun en kırılgan kesimlerini ağır biçimde etkilediğini ifade eden Karabat, 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi. Karabat, emekliler açısından tablonun daha da ağırlaştığını söyledi. En düşük emekli maaşının 19 bin TL civarında kalmasının beklendiğini belirten Karabat, seyyanen zam yapılsa dahi emekli maaşlarının insanî yaşama şartlarından çok uzak olduğunu söyledi. Karabat, “Suçlularla mücadele edilsin; ancak hukuk da işlesin. Özel hayatlar değil; yoksulluk, açlık ve geçim derdi konuşulmak zorundadır” dedi. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 382

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.