"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

İşçi ve emeklinin yoksulluğu gündem dışına itiliyor

29 Aralık 2025, Pazartesi 18:22
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, işçi ve emeklilerin derinleşen yoksulluğunun yeni yıl öncesinde bilinçli biçimde unutturulmaya çalışıldığını belirterek, Türkiye’nin gerçek gündeminin örtbas edildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekonomik krizin toplumun en kırılgan kesimlerini ağır biçimde etkilediğini ifade eden Karabat, 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi. Karabat, emekliler açısından tablonun daha da ağırlaştığını söyledi. En düşük emekli maaşının 19 bin TL civarında kalmasının beklendiğini belirten Karabat, seyyanen zam yapılsa dahi emekli maaşlarının insanî yaşama şartlarından çok uzak olduğunu söyledi. Karabat, “Suçlularla mücadele edilsin; ancak hukuk da işlesin. Özel hayatlar değil; yoksulluk, açlık ve geçim derdi konuşulmak zorundadır” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 382
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    200 bin prefabrik eve ihtiyaç var

    Ezanı susturma teklifi Knesset’te

    En güçlü ortak talep adalet

    İşçi ve emeklinin yoksulluğu gündem dışına itiliyor

    Tekstilde 300 bin kişi işsiz kaldı

    Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı

    Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

    DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyonda 3 polisimiz şehit oldu - 6 terörist ölü ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında

    Myanmar'da hava saldırıları altında kanlı 'seçim'

    'Ukraynalı askerlerin Donbas'tan çekilmesi lazım'

    Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 3 polis şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı

    48 özel okulun ruhsatı, "hayalet sınıf"lar sebebiyle iptal edildi

    "Futbolda bahis" soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Şanlıurfa'da içinde 4 kişi bulunan araç sulama kanalına düştü: Kurtarma çalışması başlatıldı

    Meksika'da yolcu treninin raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

    New Jersey'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    'Barış planının yüzde 90'ında mutabakata varıldı'

    'Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için "büyük ilerleme" kaydettik'

    Provokatör taşlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.