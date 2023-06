İşletmeler finansmana ulaşmakta zorluk çekiyor

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, iş dünyasının finansmana erişim ve genel ekonomik beklentilerini ölçmek üzere yılın her çeyreğinde yaptıkları anketin 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Seyhan Şentürk - İstanbul

Bu dönemde her 4 işletmeden 3’ünün krediye erişmekte zorlandığını, her 10 işletmeden 8’inin ise uygulanan mali ve finansal tedbirlerden olumsuz etkilendiğini söyleyen Sönmez, “Artık seçimler tamamlandı. İş dünyası olarak bir an önce faizler ve finansmana erişim konusunda iyileştirici adımlar atılmasını, krediler üzerindeki baskının hafifletilmesini, finansmana erişimde kolaylaştırıcı uygulamaların hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi. Sönmez, “Artık rekabetçilikte sanayi odaklı, üretim odaklı yeni bir hikâye yazmalı, büyümeden ziyade kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.