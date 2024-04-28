Yoksulluk sınırı 1 yılda 27 bin lira arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Nisan 2024 sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre, yılın ilk dört aylık döneminde açlık sınırı 3 bin 403 lira, yoksulluk sınırı ise 11 bin 368 lira arttı. Son 1 yılda açlık sınırı 8 bin 258 lira arttı. Bu arada, yoksulluk sınırı Nisan’da 925 lira daha artarak 58 bin 205 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 27 bin 575 lira olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini ‘yoksunluk hissi duymadan’ karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da nisanda 38 bin 316 liraya kadar yükseldi. Ankara - Anka

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