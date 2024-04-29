ABD - Oklahoma'da hortum: 2 kişi öldü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen ve güneydeki Holdenville kasabasını vuran hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

Hughes County Acil Sağlık Hizmetlerinin açıklamasında, Oklahoma'daki yaklaşık 5 bin nüfuslu Holdenville kasabasında etkisini gösteren hortumların biri çocuk 2 kişinin ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu belirtildi. Eyaletin acil durum ekipleri şiddetli rüzgar, dolu ve sel nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasarların meydana geldiğini kaydetti. Oklahoma Acil Durum Yönetimi Bürosu, hortum nedeniyle bir hastanenin hasar gördüğünü ve şiddetli rüzgarların ardından araçların ve elektrik direklerinin devrilmesiyle bazı yolların trafiğe kapandığını bildirdi. Yetkililer, eyalet genelinde 33 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalet genelindeki 12 bölgede "acil durum" ilan eden Vali Kevin Stitt, "Dualarım, Oklahoma'da meydana gelen hortumlar nedeniyle sevdiklerini kaybedenlerle birlikte." ifadesini kullandı. AA

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