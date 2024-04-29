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29 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail'e etkin yaptırım çağrısı

29 Nisan 2024, Pazartesi 09:37
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze ile ilgili çalışmalar yürütmesi amacıyla oluşturduğu "Gazze Temas Grubu", uluslararası toplumdan İsrail'e etkin yaptırımlar uygulamasını talep etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı  (İİT) ve Arap Birliği'nin Gazze ile ilgili çalışmalar yürütmesi amacıyla oluşturduğu "Gazze Temas Grubu", silah ihracatının durdurulması da dahil olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'e etkin yaptırımlar uygulamasını talep etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Riyad'daki toplantıda bir araya gelen Temas Grubu, Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Filistin halkının kendi toprakları dışına tehcir gayretlerinin kati bir şekilde reddedildiğini ve Filistin'in Refah kentine yönelik herhangi bir askeri operasyona karşı olduklarını vurgulamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nde savaşın derhal sonlandırılması için İslam ve Arap dünyasının ortak çalışmalarını yoğunlaştırması için mekanizma konusunun görüşüldüğü belirtilen açıklamada, uluslararası insancıl hukuk gereği sivillerin korunmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, iki devletli çözümün uygulanması, başkenti Doğu Kudüs ve 4 Haziran 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin tanınması sürecinde atılacak ortak adımların da toplantıda masaya yatırıldığı belirtildi.

Temas Grubu'nun, uluslararası toplumdan, İsrail'e silah ihracatını durdurmak da dahil olmak üzere etkili yaptırımlar uygulanmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, batı ülkelerin de Gazze'de savaşın ve İsrail'in işlediği ihlaller ve suçların durdurulmasını isteyen barışçıl göstericilere yönelik uygulamalarının endişe verici olduğuna dikkat çekildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelen Gazze Temas Grubu'nun düzenlediği toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin yanı sıra, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Katar Hükümeti Dışişleri Danışmanı Muhammed bin Abdülaziz el-Huleyfi katıldı.

AA

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