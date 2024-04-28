Meclis mesaisine “yeni anayasa” ile başlıyor

Seçim ve Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mesaisine ara veren Meclis, bu hafta yeni anayasa teklifi ile çalışmalara başlayacak.

Görüşmelerde fahiş fiyat artışına ağır yaptırımlar da gündemde olacak. Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler bu hafta başlayacak. Meclis Genel Kurulu’nda ayrıca geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan enerji alanındaki yasa teklifine devam edilecek. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor. TRT Haber’in haberine göre, Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu’nda yapılacak düzenleme olacak. Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. Haber Merkezi

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