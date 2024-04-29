Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar, kendilerini ikaz eden dostlarında bir delilik eseri bulunmadığını hiç düşünmezler mi? O, Allah’ın azabından apaçık bir sakındırıcıdır.

A’raf Suresi: 184

HADİS:

Ben halis tevhid inancı ve hoşgörülü bir dinle gönderildim. Kim benim Sünnetimden saparsa benden değildir.

Camiü’s-Sağir, No: 1709