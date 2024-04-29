29 Nisan 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar, kendilerini ikaz eden dostlarında bir delilik eseri bulunmadığını hiç düşünmezler mi? O, Allah’ın azabından apaçık bir sakındırıcıdır.
A’raf Suresi: 184
HADİS:
Ben halis tevhid inancı ve hoşgörülü bir dinle gönderildim. Kim benim Sünnetimden saparsa benden değildir.
Camiü’s-Sağir, No: 1709
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