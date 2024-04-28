Zamlar inşaat sektörünü de vurdu

İnşaat sektör temsilcileri; inşaat malzemesi üretimindeki girdi maliyetlerinde (döviz, enerji, akaryakıt, işçilik) ciddi bir artış yaşanmazken, genel toplamda yüzde 50’leri bulan zamların piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini söylüyor. Sektörün en büyük dernekleri önümüzdeki ay yaşanan bu durumu protesto edeceklerini açıkladı.

Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, artan girdi maliyetlerinden şikâyet eden sektör temsilcileri “Fırsatçılık var burada. Serbest piyasa da işlemiyor, el altı müdahale var. Rekabet Kurumunu göreve çağırıyoruz. Camda da fiyat artışları ve tedarik sıkıntıları var. İşçiliğimiz de çok artıyor. Ortalama bir işçimiz mühendislerin iki katını alıyor. Bütün bunlar birleşince müteahhitte konut yapma iştahı kalmıyor. Ev yapmak güçleşiyor, bu da insanlarımızın ev almasını zorlaştırıyor. Sektör dernekleri konuyla ilgili protestoya hazırlanıyor” dedi. Haber Merkezi

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