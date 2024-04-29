Toplantı haftası

Bu hafta sonu, 4 Mayıs Cumartesi günü yine İstanbul’da gazetemiz binasında yapılacak olan 2024 bahar dönemi temsilciler toplantımız öncesinde, geçen Kasım’da yapılan 2023 güz dönemi toplantımızdan bu yana yaşanan bazı önemli gelişmeleri tekrar hatırlayalım:

* Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Çizerimiz İbrahim Özdabak, haklarında daha önce verilen mahkûmiyet kararının istinafta esastan bozulması üzerine yeniden görülen davada oybirliğiyle beraat ettiler. Böylece davanın dayandırıldığı iddialar boşa çıktı ve bir kez daha hak yerini buldu.

* Basın İlan Kurumunun dört yılı aşkındır gazetemize uyguladığı hukuksuz resmî ilan ambargosu ikinci defa yargıdan döndü. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 10. İdare Mahkemesinin verdiği ilk karara güya uymuş gibi yapan BİK’in farklı bir gerekçeyle devam ettirdiği ikinci yayın durdurma kararının da iptaline karar verdi. Buna rağmen BİK yine hiçbir hukukî geçerliliği olmayan gerekçelerle ilan hakkımızı vermeme ısrarını sürdürüyor ve hukuk mücadelemiz de devam ediyor.

* AYM’den sonra AİHM de cezaevlerinde Yeni Asya’ya uygulanan yasak için “hak ihlali” kararı verdi.

* Neşriyat hizmetlerimizi genç kadrolarla takviye etme hedefimiz çerçevesinde, ilgili heyet ve komisyonlarımızın organizasyonu ile yapılan gençlik şûrâlarının bir meyvesi olarak, genç arkadaşlarımızın hazırladığı Fidanlık eki aylık periyodlarla portalımızda yayınlanmaya devam ediyor.

* 21 Şubat’ta hazırladığımız ve gençlerin çalışmalarının ağırlıkta olduğu 55. yıl özel sayımız ilgi ve takdirle karşılandı; çok sayıda dağıtıldı.

* 55. yılımız için parti liderlerinin ve farklı kesimlerden kanaat önderlerinin gönderdikleri tebrik mesajlarında gazetemizin her hal ve şartta hak, adalet ve demokrasiden yana, haksızlığa ve istibdada karşı ortaya koyduğu kararlı ve tavizsiz duruş bir kez daha takdirle vurgulandı.

* 23 Mart’ta Üstadın 64. vefat yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız “aile” konulu özel sayımız da beğenildi ve 21 Şubat sayımız gibi çok sayıda dağıtıldı.

* 31 Mart yerel seçiminden çıkan sonuç, başından beri tek adam rejimine karşı verdiğimiz demokrasi ve adalet mücadelesinin toplumda nihayet makes bulmaya başladığını gösterdi ve haklılığımızı teyid etti.

Hafta sonunda temsilcilerimizi bekliyoruz.

***

Ankara Kitap Fuarı devam ediyor

ATO’nun düzenlediği ve geçen Cuma açılan Ankara Kitap Fuarı önümüzdeki Pazar akşamına kadar devam edecek. Okurlarımızı ve bütün kitapseverleri fuardaki Yeni Asya standına bekliyoruz.