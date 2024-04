İthal hayvan ile kimler kazanıyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ve et ithali ile ilgili soruları Tarım ve Orman Bakanı’na sorarak, “Bu süreçten kimler kazanıyor?” dedi.

Gürer, “Önceki Bakan, ithalatı bitireceğim derken 2023 yılında ithalat patladı. Hayvan varlığında Avrupa birincisi olduğumuzu söyleyenler ülkemizi yarım kilo ete muhtaç ettiler” dedi. Gürer, Bakan’a cevaplaması için şu soruları yöneltti. “2024 yılının ilk çeyreğinde ithal edilen canlı hayvan ve karkas et miktarı ne kadardır? Bu ürünler hangi ülkelerden, ne kadar miktarlarda ithal edilmiştir? 2024 yılı boyunca Bakanlığınız tarafından canlı hayvan veya karkas et ithalatı devam edecek midir? İthalatın devam etmesi durumunda ithalatı planlanan canlı hayvan ve karkas et miktarları ne kadardır?

2024 yılının ilk çeyreğinde ithalatı yapılan canlı hayvanların satımının gerçekleştirildiği şirketler hangileridir? Bu şirketlerin satın aldığı canlı hayvan sayıları ayrı ayrı ne kadardır? 2024 yılında Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından PERDER üyesi marketlere ve sanayicilere satılan karkas et miktarı ne kadar olup, bu etleri alan firmaların isimleri ve aldıkları et miktarları nedir?

Et ve Süt Kurumu tarafından bir firmaya verilen etlerin daha sonra zincir bir restorana yüksek miktarlarda et sattığına ilişkin iddialar doğru mudur? İddialar doğruysa bu konuda müfettiş görevlendirilmiş midir?”

İstanbul - Seyhan Şentürk