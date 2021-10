İsrafa ‘dur’ diyelim

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 29 Eylülü “Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü” ilân etti. Amaç, gıda israfına karşı küresel farkındalık oluşturmak.

2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre dünya genelinde her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor 619 milyon insan açlıktan etkileniyor. Türkiye’de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Maltepe Üniversitesi’nin hazırladığı, “Atık Yok, Hayat Var” isimli belgesel filmde gıda israfının Türkiye’de geldiği boyutları, sebepleri ve çözüm önerileri uzmanlar, üreticiler, tüketiciler ve israfın önlenmesi için çalışanların bakış açılarıyla ekranlara taşındı. Belgeselde uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması için çağrıda bulunuyor. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, evler ve restoranlarda hazır gıdanın büyük bir kısmının çöpe gitmesinin küresel bir sorun olduğunu söyledi. Prof. Karasar, “Belgesel filmle yüzleşmediğimiz önemli bir gerçeği bir kez daha vurguluyoruz: Dünyada israf edilen gıda, 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu yiyeceğe karşılık geliyor. İsraf her ülkede önemli miktarda gerçekleşiyor. Türkiye de gıda israfının çok olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Her yıl kişi başı 93 kilogram yiyecek israf ediliyor. Buna dur diyelim” diye konuştu.