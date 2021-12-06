İşte İstanbul’daki gerçek enflasyon

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) son bir yılda İstanbul’daki fiyat artışlarını gösteren tablolarını paylaşarak, “İşte planlama ajansımızın verilerine göre İstanbul’daki gerçek enflasyon” dedi.

Ajans çalışmasında, İstanbul’daki yaşam maliyetinin bir yılda yüzde 50,18 arttığı belirtildi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından, İPA’nın son bir yılda İstanbul’daki fiyat artışlarını gösteren tablolarını paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına, “Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre İstanbul’daki gerçek enflasyon” notunu düştü. İstanbul’da yaşama maliyeti 1 yılda yüzde 50,18 arttı İmamoğlu’nun paylaştığı tablolarda, piyasa araştırması için 321 ürün fiyatının 3 bin farklı noktadan toplandığını belirtti. Araştırmaya hangi ürünlerin dahil edileceğinin ise 2020 yılında bin 600 hane ile yapılan mülâkatlardan çıkan sonuç doğrultusunda belirlendiği vurgulandı. İPA’nın araştırmasında, İstanbul’daki yaşama maliyetinin bir yılda yüzde 50,18 arttığı kaydedildi. Bir yıl içerisinde konut kiralarının yüzde 71,43, ayçiçeği yağının yüzde 137,59, buğday ununun yüzde 109,14, LPG’nin yüzde 102,72, tuvalet kağıdının yüzde 90,75, toz şekerin yüzde 90,71, yumurtanın yüzde 40,21 zamlandığı belirtildi. Ekonomi Servisi

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