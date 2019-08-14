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15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kapanan şirket isimleri neden açıklanmıyor?

14 Ağustos 2019, Çarşamba 21:00
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2019 yılı an itibariyle kapanan, devredilen, birleşen yerli firma sayısı (isimleriyle beraber) kaçtır?” sorusuna verilen cevapta sayıları açıkladı, ancak isimler ve kapanma sebepleri sır olarak kaldı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2019 yılı itibarıyla kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine cevap Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan geldi. Gürer’in yazılı soru önergesine cevap veren Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin acı gerçeğini de ortaya koydu. Bakan Pekcan, 2019 yılının ilk 7 ayında 7.837 adet yerli şirketin kapandığını, ülkemizde tamamının yabancı uyruklulara ait olan 8. 661 adet şirketin kurulduğunu açıkladı. 

İSİM VE KAPANMALAR SIR KALDI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer cevaplanması istemiyle, “2019 yılı an itibariyle kapanan, devredilen, birleşen yerli firma sayısı (isimleriyle beraber) kaçtır? Devredilme, birleşme ve kapanma gerekçeleri ayrı ayrı olmak üzere nedir? 2019 yılı an itibariyle kapanan, devredilen, birleşen yabancı firma sayısı (isimleriyle beraber) kaçtır? Devredilme, birleşme ve kapanma gerekçeleri ayrı ayrı olmak üzere nedir? 2019 yılı an itibariyle Türkiye’den çekilen yabancı firma sayısı kaçtır? Çekilme sebepleri ayrı ayrı olmak üzere nedir?” şeklindeki sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltti. Cevap, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan geldi. Bakan Pekcan, 2019 yılının ilk 7 ayında kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayılarını açıkladı ancak isimler ve kapanma sebepleri sır olarak kaldı.

BU ANLAYIŞLA SORUNLAR SÖZÜLMEZ

ÖMER Fethi Gürer, 2018 yılında başlayan krizin firmalar ve şirketler üzerinde etkisinin görüldüğünü ve ülkemizin önemli şirketlerinin konkordato başvurusu yaptığını hatırlattı. Gürer, “Binlerce işçinin işsiz kalıp, önemli şirketlerin kapanma ve el değiştirme süreci yaşadığı süreçte bile sadece pembe tablo çizmekle meşgul bir ekonomi anlayışı ile sorunlar çözüm bulmaz. Yapısal sorunlardan öte yaşanan krizin etkilerini aşacak desteklerin işletmelere verilmesi gerekir. Üretimi arttırmak ve maliyetleri düşürmek için işletmelere katkı gerekir ancak seçimden sonra yapılan zamlar dahi işletmeleri doğrudan etkilemektedir. Bir an önce israftan vazgeçip gereksiz harcamalardan kaçınarak sorunlarla mücadele gerekir” dedi.

Etiketler: ömer fethi gürer
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