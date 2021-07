Kırmızı et üretim verileri 16 aydır açıklanmıyor

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), ülkemizdeki kırmızı et üretim verilerini son olarak 20 Şubat 2020’de 2019 yılının son çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini yayınladığını belirterek, tarihten bugüne kadar da yeni bir veri TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılmamasının nedeni sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, kırmızı et üretim istatistikleri ile ilgili olarak hem sektörün hem de sektör dışındaki paydaşların karşı karşıya kaldığı belirsizliklerin giderilmesi için bu durumun ivedi şekilde ortadan kaldırılması ve verilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyleyen Tokdemir şu soruları yöneltti: “Bu bilgiler çerçevesinde; Kırmızı et üretim verilerinin yaklaşık 16 aydır açıklanmamasının sebebi nedir? Güncel veriler ne zaman açıklanacaktır? 2020 Yılına ilişkin kırmızı et üretiminin miktarı nedir?”

