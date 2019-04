Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, “Şu an yaşanan kriz hane halkı borcu kaynaklı diyebiliriz. Bu kriz henüz dibi bulmadı ancak bir an önce tedbirlerin alınması gerekiyor.’’dedi.

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve üyeleri ile bir araya geldi.

Seçim sonrası Türkiye ekonomisinin mercek altına alındığı toplantıda konuşan Gürkaynak, “Şu an yaşanan kriz hane halkı borcu kaynaklı diyebiliriz. Aynı zamanda bir de reel sektör krizi mevcut. Bu kriz henüz dibi bulmadı ancak bir an önce tedbirlerin alınması gerekiyor. Devlet borcu ile uğraşmak ve kontrol altında tutmak kolay ancak yüzbinlerce şirketin şu an dar boğazdan çıkarılması gerekiyor. Mevcut duruma baktığımızda bir an önce IMF’ye yönelmek gerektiğini düşünüyorum. 176 milyar vadesi gelen borcumuz ile imkânların ötesinde ilerleyen bir ekonomi mevcut. Sağlanacak olan 70 Milyon dolar ile bu krizin üstesinden gelinecektir” ifadelerini kullandı.

‘Üretim yapan insan az’

İşsizlik sorunu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Gürkaynak, “82 milyon olan nüfusumuzda işsizlik rakamı 4,5 milyon. Bu durumun normal olduğunu vurgulamak isterim. Şu an teknoloji üzerine vurgu yapılıyor ancak Türkiye’nin gündeminin bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan üretim yapan insan sayısındaki azlık. İş gücüne katılım çok düşük. Kadınların iş gücüne katılım oranı çok çok düşük. Bu anlamda tedbirler alınmalı ve üretim ithalat odaklı bir politika izlenmeli.” diye konuştu.

***

Bütçe açığı 36.2 milyar lira

Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri yüzde 30.4 oranında artarak 218.3 milyar TL; bütçe giderleri ise yüzde 35.4 oranında artarak 254.4 milyar TL oldu. azine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.8 artarak 54.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15.2 artarak 78.8 milyar lira oldu. Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.4 yükselerek 218.3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 35.4 artışla 254.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 24.5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 36.2 milyar lira açık verdi.