"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Kurulan-kapanan şirket sayısı açıklandı

21 Şubat 2020, Cuma 12:17
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 7 bin 849’dan 10 bin 477’ye çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,77 düştü ve 2 bin 118 oldu. Aralık 2019’da kapanan şirket sayısı 2 bin 201 idi.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,56, kapanan şirket sayısı da yüzde 9,91 arttı.

Türkiye'de, ocak ayında 10 bin 591 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ocakta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,48, kooperatif sayısı 10,68 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,86 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,77 azaldı, kooperatif sayısı yüzde 95,51, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 105,61 arttı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,56, kooperatif sayısı yüzde 28,09 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,88 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 9,91, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,55 ve kooperatif sayısında yüzde 5,45 artış oldu.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 591 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8’ini limited şirketler, yüzde 13,12’sini anonim şirketler, yüzde 1,08’ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,85’i İstanbul, yüzde 9,52’si Ankara, yüzde 6,24’ü İzmir'de kuruldu. Ocakta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 570’i ticaret, 1745’i imalat ve 955’i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1255’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 594’ü inşaat, 417’si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 702’sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427’sinin inşaat ve 262’sinin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. 

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1531’inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 733’ünün inşaat, 354’ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1076 yabancı ortak sermayeli şirketin 618’i Türk sermayeli, 83’ü İran ve 45’i Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 101’i anonim, 975’i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 128’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 53’ü gayrimenkul acenteleri, 43’er adedi lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri ile işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,2’sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

AA

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurulan-kapanan şirket sayısı açıklandı

    'Irkçı terör ülkemizde yeniden bir tehlike'

    240 milyon lira hesaplarda unutuldu

    Çin’de ölü sayısı 2 bin 238'e yükseldi

    Dünya genelinde vaka sayısı 76 bin 700'ü geçti

    Nice 50 yıllara... Şanlı bir maziden ümit ve şevkle şanlı bir geleceğe...

    Liderlerden Yeni Asya için 51. yıl mesajları

    Ankara’da 51. yıl coşkusu

    Hanımların diliyle Yeni Asya: “Yeni Asya’nın pusulası Risale-i Nur’dur”

    Hak ve hürriyetler yolunda Yeni Asya

    İstikrarın zaferi

    Yargı susturma aracı olamaz

    Darbe dâvâları ne durumda?

    En değerli hediyesi iman dersiydi

    Müslümanları tehdide 90 gün hapis cezası

    Zübeyir Ağabeyden 51. yıl mesajı: Kaleler fedai ister!

    Trump'ın eski danışmanına hapis cezası

    Hulusi Akar: Soçi Mutabakatının arkasındayız

    Londra'da bir müezzine bıçaklı saldırı

    'Ateşkes toplantıları yeniden başladı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya resmî ideolojiyle uzlaşmadı, teslim olmadı
    Genel

    Darbe dâvâları ne durumda?
    Genel

    Liderlerden Yeni Asya için 51. yıl mesajları
    Davut ŞAHİN

    Zübeyir Ağabeyden 51. yıl mesajı: Kaleler fedai ister!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Neden “Yeni Asya?”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yargı susturma aracı olamaz
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar’la hizmet her tarafta ilânatla olur
    Ahmet BATTAL

    Genç yazarlara notlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.