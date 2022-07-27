Meyve-sebze, mevsiminde bile lüks

Son dört yılda sebze fiyatları yüzde 141, meyve fiyatlarıysa yüzde 178 arttı. En temel ihtiyaçlardan olan ekmekse yüzde 218 arttı.

Meyve ve sebze fiyatları mevsiminde olmasına rağmen fahiş fiyatlara satılıyor. En çok göze çarpansa kiraz ve incir fiyatları. Vatandaşlar, “Mevsiminde yiyin diye bizi azarlayanlar şimdi nerede?” diye sordu.

Bir vatandaş da “Sabredin diyorlar, benim çocuklarımın canı bir şey çekerken ve ben onu alamazken nasıl sabredeyim? Siz söyleyin” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, son dört yılda sebze fiyatları yüzde 141, meyve fiyatlarıysa yüzde 178 arttı. En temel ihtiyaçlardan olan ekmekse yüzde 218 arttı. Makarna fiyatları yüzde 330 artarken süt fiyatlarındaki artış yüzde 349. Markette çalışan bir görevli elleriyle dizdiği meyve ve sebzeleri almakta zorlandığını söyledi: “Benim çocuğum yok. Eşimle ben varım. İki maaşla bile zorlanıyoruz. Çoluk çocuğu olanlar ne yapıyor merak ediyorum. Fiyatlar sürekli artıyor. Etiketleri sürekli değiştiriyoruz. İnsanlar uzun süredir taneyle meyve-sebze alıyor.”