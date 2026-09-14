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15 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

15 bin kiralık konuta başvurular başladı

14 Eylül 2026, Pazartesi 17:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle dar gelirli vatandaşların uygun şartlarla konuta erişimini sağlamak amacıyla hazırlanan kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı.

Türkiye’de ilk kez uygulanacak model kapsamında evler 3 yıl süreyle hak sahiplerine kiralanacak. Kiralık sosyal konut projesinin şartları, lokasyonları ve fiyatlandırmasına ilişkin ayrıntılar şu şekilde: Konutlar piyasa rayicinin altında fiyatlarla kiraya verilecek. İçe ve oda sayısına göre aylık başlangıç kira bedelleri; 1+1 daireler için 10 bin TL, 2+1 daireler için 12 bin TL, 3+1 daireler için 15 bin TL ve 4+1 daireler için 18 bin TL olarak belirlendi. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması, İstanbul’da son bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve evli olması gerekecek.

AA

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