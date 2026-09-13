Evler borçla dönüyor

Vatandaş, ekmekten suya tatilden vergiye kıyafetten akaryakıta kadar artık her şeyi borçla alıyor. Yapılan hesaplara göre, Türkiye’de her 2 kişiden 1’i bankalara borçlu halde yaşıyor. Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borçları son iki yılda yüzde 110 artarak 6,9 trilyon liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2026’da bireysel kredi kullananların sayısı 44,5 milyona çıkarken, kişi başına ortalama borç 156 bin liraya ulaştı. Bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe girenlerin sayısı Temmuz 2026 itibarıyla 1 milyon 291 bin 191 oldu. Temmuzda yasal takibe intikal eden kişi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 264 bin 580’e yükseldi. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise 4 Eylül itibarıyla 862,2 milyar liraya ulaştı. Haber Merkezi

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