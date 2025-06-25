Ateşkes açıklaması ardından petrol fiyatı geriledi

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali sebebiyle yaşanan tedirginlik de ateşkes haberiyle yerini iyimserliğe bıraktı, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. İsrail’in ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarında yüzde 5’lik düşüş kaydedildi.

Brent petrolün varil fiyatı 67,93 dolara gerilerken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,1 azalarak 65,01 dolara düştü. DW Türkçe’nin haberine göre, tedarik endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları son iki haftanın en düşük seviyelerine gerilerken kriz havası yüzünden artan altın fiyatları da son iki haftanın en düşük seviyelerine indi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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