Tasarrufu öğrenmemiz şart

Bütün dünyanın olağanüstü bir dönem yaşamasına sebep olan Covid-19 pandemisi sonrası normalleşme adımları atılmaya devam ederken Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, “Şu üç ayı çok iyi geçirmemiz lâzım. Artık dünya çok farklı. Önce iş dünyasının oturup geçmişte ne yaptık, neyi yanlış yaptık, şu anda neredeyiz, bundan sonra neyi düzeltmeliyiz deyip, sonra yola çıkması lâzım” dedi.

Krizlerden daha az etkilenebiliriz Türk toplumunun tasarruf etmeyen bir yapısı olduğunu ifade eden Şohoğlu, “Pandemide gördük ki iki ay içinde kaotik bir ortama dönüşebiliyoruz. Biz tasarruf edip, tasarrufları da doğru yönlendirebilirsek en azından önümüze gelebilecek krizlerden daha az etkilenebiliriz. Bugün Covid-19 biter, yarın başka birşey çıkar. O nedenle tasarruf etmeyi öğrenmemiz şart. Tasarrufun ise önce kamudan başlaması lâzım.” İstanbul – Yeni Asya

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