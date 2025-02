TÜİK ekmeğimizden çalıyor

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK binası önünde, açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Enflasyonda rakam oyunu - TÜİK: % 42,12 - ENAG: % 81.01

Çerkezoğlu, “Bu ülkede herkesin, bu ülkeye karşı görev ve sorumlulukları var. Herkes bu görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ülkeyi yöneten hükümetin görevi ve sorumluluğu, sandıktan aldıkları yetkiyle, ürettiğimiz değerin 85 milyon insanın insanca yaşamasını sağlayacak, eşit bir biçimde bölüşülmesini sağlamak ve politikaları bunun için hayata geçirmektir. Bir kamu kurumu olan TÜİK’in görevi ise milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin ücretini, sosyal haklarını, hayat şartlarını, sofrasındaki ekmeği belirleyen enflasyon rakamını ‘gerçek’ bir biçimde ölçmektir. Bugün burada TÜİK’i bu görevine sadık kalmaya ve enflasyon rakamlarını doğru açıklamaya çağırıyoruz. TÜİK görevini doğru yapmadıkça, enflasyonu eksik ölçtükçe milyonların ekmeği her gün daha da küçülüyor. Gerçek enflasyonun ne olduğunu bu ülkede yaşayan milyonlar her gün yaşayarak görüyoruz. TÜİK verileri karartıyor, her gün ekmeğimizin daha fazla küçülmesine yol açıyor” dedi.

Ankara - Anka