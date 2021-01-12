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13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

TÜİK’in işsizlik verileri gerçekleri gizliyor

12 Ocak 2021, Salı 23:24
DİSK’in Araştırma Merkezi’nin hazırladığı istihdam raporunda, TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçekleri yansıtmadığına dikkat çekildi.

DİSK’in Araştırma Merkezi’nin hazırladığı istihdam raporunda, TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçekleri yansıtmadığı savunuldu. Açıklamada, TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre dar işsizlik oranının 0,7 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılırken, “TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19’un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmıyor, tersine saklıyor. Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK’in dar tanımlı/standart işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor. TÜİK’in verileri perdelenmiş verilerdir” denildi. 

İş kaybı yüzde 29,8’e yükseldi

DİSK’in raporundan özet bulgular şöyle: DİSK-AR, ILO’nun yöntemini esas alarak Covid-19’un yarattığı gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesapladı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,7 milyona yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27 olarak gerçekleşti. Ekim 2020’de de Covid-19 ve ekonomik krizin işgücü piyasaları üzerindeki tahribatı sürüyor. Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Ekim 2020’de 10 milyona yaklaştı! Covid-19 Ekim 2020’de en az 2 milyon 246 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı. Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,8’e yükseldi İstihdam bir yılda 896 bin kişi azaldı. İstihdam oranı yüzde 43,6’ya geriledi. İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 833 bin kişi azaldı. Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 668 binden 1 milyon 511 bine yükseldi. Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 8 kadın istihdamı yüzde 6,3 azaldı.

İstihdam oranı en düşük 3. Avrupa ülkesiyiz

TÜİK’in açıkladığı rakama göre Türkiye’de istihdam oranı yüzde 43.6 oldu. Bu oran Türkiye ekonomisini istihdam konusunda Avrupa’nın en kötü üçüncü ülkesi konumuna getirdi. İstihdam oranı en kötü durumda olan Avrupa ülkesi ise yüzde 24.1 ile Kosova. Bu ülkeyi yüzde 40.1 ile Moldova takip etti. Sözcü’nün haberine göre, veriler, İsviçre’nin yüzde 79.7, Hollanda’nın yüzde 77.6, Almanya’nın ise yüzde 75.8 istihdam oranı ile Avrupa’da en iyi istihdam oluşturan ekonomiler olarak öne çıktığını gösteriyor. En düşük istihdam oranına sahip 5 ülke: 1- Kosova 24.1. 2- Moldova 40.1. 3- Türkiye 43.6. 4- Makedonya 46.6. 5- İspanya 48.43. En yüksek istihdam oranına sahip 5 ülke: 1- İsviçre 79.7. 2- Hollanda 77.6. 3- Almanya 75.8. 4- İngiltere 75.2. 5- İzlanda 75.

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