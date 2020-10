Türk mallarına ambargo yaygınlaşıyor

Suudi Arabistan ambargosuyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “İçinde bulunduğumuz bir ekonomik kriz var. Pandeminin meydana getirdiği olumsuzluklar var. Dolayısıyla hiçbir pazarı kaybetme lüksümüz yok” dedi.

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir’le birlikte düzenlediği basın toplantısında S.Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı ambargoyla ilgili 1,5 yıldır açıklamalar yaptığını ve iktidarı uyardığını ve önlem alınmasını istediğini dile getirdi. Güzelmansur, “Duyan, dinleyen olmadı. Son kez Temmuz 2020’de iktidarı, uygulanan gizli ambargonun açık ve tam ambargoya dönüşeceği konusunda bilgilendirdim, tedbir istedim. Yine görmediler, duymadılar, yokmuş gibi davrandılar. Bu ambargonun Suudi Arabistan’ın ittifak halinde olduğu diğer ülkelere de yayılacağı konusunda tehlikeye dikkati çektim. Bugün de tam dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerden ambargo uygulayacaklarına dair haberler geliyor ama iktidardan hala çıt çıkmıyor” diye konuştu.

UYGULANAN AMBARGO DTÖ KURALLARINA AYKIRI

Ambargoyla ilgili S.Arabistan’dan gelen resmî açıklamaya da temas eden Güzelmansur “Bunca bilgi, belgeye ve delile rağmen, S.Arabistan yaptığı resmî açıklamada, dalga geçer gibi, ambargo uygulamadığını söylüyor. Böyle söylüyorlar, çünkü uyguladıkları ambargo Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı. Resmî olarak ticareti engelliyoruz diyemezler. Yapıp yapıp, yapmıyoruz diyecekler” dedi.

İKTİDAR 1,5 YILDIR SESSİZ

Türkiye ile S.Arabistan arasında yaşanan gelişmeleri ve gerginlikleri anlatan Güzelmansur, uygulanan ambargonun her yerde haber yapıldığını, herkesin konuştuğunu ancak hükümetin konuya ilişkin konuşmadığını söyledi. Güzelmansur, “İçinde bulunduğumuz bir ekonomik kriz var. Pandeminin meydana getirdi olumsuzluklar var. Dolayısıyla hiçbir pazarı kaybetme lüksümüz yok. Ne S.Arabistan’ı ne diğer Ortadoğu ülkelerini ne de Afrika ve Arap ülkelerini. Bu ülkelerin vatandaşları Türk mallarını seviyor. Bizde mal ve satacak ihracatçılarımız var. Dolayısıyla bu sorun bir an önce çözülmeli. Sorun çözüme kavuşmazsa ihracatçıların iflası kaçınılmaz olur. İflaslar sadece ihracatçıyla da sınırlı kalmaz. Çünkü ihracatın sekteye uğraması üreticileri, sandıkçıları, ambalajcıları, nakliyecileri ve daha pek çok sektörü de olumsuz etkiler. İşsizler ordusu daha da büyür. Türkiye’nin, şu an içinde bulunduğu ekonomik krizde bu sorunu çözümsüz bırakması gibi bir lüksü yok” ifadelerini kullandı. Ankara