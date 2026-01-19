Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı

Türkiye’de konut fiyatları son beş yılda yüzde 1.640 artarak OECD ortalamasının 34 katına ulaştı. Fiyatlardaki bu sert yükseliş, kira artışlarını da tetikleyerek barınma krizini derinleştirdi.

Kiracı olmak artık lüks tüketim Nefes’ten Songül Dalgıç Bilgili’nin haberine göre, aynı dönemde OECD ülkelerinde konut fiyatlarındaki ortalama artış yüzde 48 seviyesinde kaldı. Böylece Türkiye’deki konut fiyat artışı, OECD ortalamasının 34 katına ulaşarak açık ara farkla ilk sıraya yerleşti. Yüzde 85 artışla ikinci sırada bulunan Macaristan’ın bile 19 kat üzerinde gerçekleşen Türkiye’deki yükseliş, konut piyasasında yaşanan kopuşu gözler önüne serdi. Çekya’da fiyatlar yüzde 98, Portekiz’de yüzde 94, Estonya’da yüzde 88 artarken, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 28.8’de kaldı. Haber Merkezi

