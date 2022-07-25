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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor

25 Temmuz 2022, Pazartesi 22:39
Vatandaşın alım gücünün daraldığına işaret eden pazarcı esnafı ise satış yapamamaktan yakınıyor, “paramızla rezil oluyoruz” derken, vatandaş da “İhtiyacımızın bir kısmını alıyorsak bir kısmını alamıyoruz” derken, filelerin doldurulduğu eski günleri mumla aradıklarını söylüyor.

RECEP GÖREN - ANKARA

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesinde bir fırıncı esnafını ziyaret etti, pazaryerini gezdi. Gürer’e dert yanan fırıncı esnafı, fiyatlar arttıkça ekmek satışının da düştüğünü belirterek, “Vatandaş boğazından kısıyor” dedi. Geçen yıl 200 gramı 1 lira olan somun ekmeğin 3 buçuk liraya, 3 lira olan 400 gram pidenin ise 7 liraya çıktığını anlatan fırıncı esnafı Neşet Acer “Fiyatlar arttığı için satışlar düştü. Fiyatlar artmasına rağmen maliyet artışları nedeniyle fırıncı esnafı olarak biz kâr edemiyoruz” diyerek dert yandı. 

25 LİRAYA SATTIĞIM MALI, BİR HAFTA SONRA 25 LİRAYA ALAMIYORUM  

Ayakkabı satışı yapan bir pazarcı esnafı bugün 25 liraya aldıkları ürünü 30 liraya satmaya çalıştıklarını, aynı ürünü bir hafta sonra 25 liraya alamadıklarını belirterek, “Sattığımızın yerine yenisini alamaz duruma geldik” dedi. Vatandaşın alım gücünün daraldığına işaret eden bir başka pazarcı esnafı ise satış yapamamaktan yakındı. Başka bir pazarcı esnafı da “Paramızla rezil oluyoruz” diyerek pazar yerlerinde gelinen son noktaya dikkat çekti. 

BİR AN ÖNCE SEÇİM 

Gürer ziyaretlerin ardından “Sık sık çarşı, pazar, esnaf, kahve geziyor, vatandaşlarımız ile konuşuyorum. Gün günü aratır noktada sorunlar artıyor. Yokluk ve yoksulluk yaygınlaşıyor. Her kesimin mağduriyeti artıyor. Mevsimi gelen ürünler dahi fiyatı bir yıl öncesine göre en az iki-üç kat artmış durumda” dedi. Vatandaşın fileyi doldurmadan pazardan çıktığını, zorunlu alışverişi dahi kısmak zorunda kaldığını, fiyat artışının her kesimi derinden etkilediği belirten Gürer, iktidarın sorunları çözemez noktaya geldiğini ve bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.  

VATANDAŞ ESKİ GÜNLERİ MUMLA ARIYOR 

Alışverişe gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından yakındı. “İhtiyacımızın bir kısmını alıyorsak bir kısmını alamıyoruz” diyen vatandaşlar, filelerin doldurulduğu eski günleri mumla aradıklarını söylediler. “Sürekli zamlarla bunaldık” diyen kadınlar da “Ne alacağız, ne pişireceğiz, nasıl yaşayacağız, bilemez haldeyiz” diye konuştular.

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