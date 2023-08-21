Yük velilerin sırtında

Okulların açılma tarihi yaklaşırken beslenme, ulaşım ve kırtasiye malzemelerine gelen zamlar velilerin yükünü artırdı.

Okullarda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için ders zili 11 Eylül’de çalacak. Okulların açılma tarihi yaklaşırken velileri de beslenme, ulaşım ve kırtasiye malzemesi telaşı sardı. İğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte velilerin yükü katlandı. Cumhuriyet’tin haberine göre, Ankara’da özel okullarda servis ücreti olarak en kısa mesafe için senelik 30 bin TL istenirken devlet okullarında ise servis ücretleri aylık 600-800 TL arasında değişiyor. Eylül’de yenilenecek servis tarifeleriyle maliyetlerin yüzde 50 artması bekleniyor.

Yoksul çocuklar için tehlike daha büyük

Ulaşımın eğitimi kamusal olmaktan çıkaran başlıca faktörlerden biri olduğunun altını çizen Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Fahiş fiyatlı servis ihaleleri, akaryakıt ve araç bakım/kontrol masraflarına gelen devasa zamlar, ihalelerin ardından çoğu zaman devreye giren taşeron sistemi, geçinmekte zorluk çeken servis şoförlerini başka yollara itiyor. Servis şoförlerinin çoğu birkaç iş birden yapıyor” diye konuştu. Okul servisi kullanımının bu kadar yaygın olmasının ana nedeninin her çocuğun evinin yakınında nitelikli bir okulun bulunmaması olduğuna dikkat çeken Özbay, “Bu tablo; yoksul çocukları imam hatiplere ve meslek okullarına, ailesinin maddi durumu biraz daha iyi olan çocukları da özel okullara mecbur bırakan MEB’in eseridir. Yani aslında bu servis faturaları MEB’e aittir” dedi.