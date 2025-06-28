Çifte standart AB değerlerine yakışmıyor

27 AB ÜLKESİ LİDERİ BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELDİ. İRLANDA, İSPANYA VE SLOVENYA AB'Yİ GAZZE KONUSUNDA HAREKETE GEÇMEYE VE İSRAİL'E 'GÜÇLÜ SİYASÎ TEPKİ' VERMEYE ÇAĞIRDI.

RUSYA’YA YAPTIRIM VAR, İSRAİL’E YOK - ATEŞKES YAPILMALI, ABLUKA KALDIRILMALI

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail’in insan hakları ihlÂllerine dikkat çekerek AB’yi uyardı: “Rusya’ya yaptırım uygulayan Avrupa, İsrail konusunda neden sessiz kalıyor?”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği’nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını “derhal” askıya alması gerektiğini açıkladı. Sanchez, “Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı sebebiyle Rusya’ya 17 tur yaptırım uyguladığımız halde, çifte standart uygulayan Avrupa’nın, İsrail insan haklarına saygıyla ilgili 2. maddeyi alenen ihlâl ederken bir ortaklık anlaşmasını bile askıya alamaması hiç mantıklı değil” dedi. Sanchez ayrıca Gazze’deki çatışma için iki devletli çözümün “alternatifi olmadığını” savundu. Sanchez, “Eğer çatışmanın kökenine inmek ve bir çözüm bulmak istiyorsak başka bir alternatif yok” diyerek sözlerini tamamladı.

AB zirvesinde ana gündem maddesi Gazze

27 AB ülkesi lideri bir günlük zirve için Brüksel’de bir araya geldi. Gazze Şeridi’ndeki insanî felâket ve AB’nin İsrail’e vereceği tepki zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu kapsamda İrlanda, İspanya ve Slovenya AB’yi Gazze konusunda harekete geçmeye ve İsrail’e ‘güçlü siyasî tepki’ vermeye çağırdı. Brüksel’de devam eden AB Zirvesi’nin sonuç bildirisinin Orta Doğu bölümü paylaşıldı. Liderler, Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesini, ablukanın kaldırılmasını ve tüm esirlerin şartsız serbest bırakılmasını talep ederek “(AB’ye üye ülkelerin liderleri) Gazze’deki vahim insanî durumdan, kabul edilemez düzeydeki sivil can kayıplarından ve açlık seviyesinden esef duyuyor” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi