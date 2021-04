Zincir marketler esnafı bitiriyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârın zincir marketlere karşı korunması için Avrupa örneklerinden faydalanılması gerektiğini belirterek yüzlerce farklı sektörde binlerce esnafın sattığı ürünü, zincir marketlerin bir tek şubesinde satarak rekabet ortamının dengesini bozduğunu söyledi.

Palandöken, “Zincir marketler yıllardan beri her geçen gün on binlerce şubesi olmakla övünerek her sokağa her mahalleye girdi. Sattıkları ürün yelpazesi ile de yüzlerce sektörde esnafımızın işini tek bir şubede yapıyorlar. Kırtasiyeden beyaz eşyaya, gıda ürünlerinden hazır giyime satmadıkları hiçbir kalemde ürün yok. Esnafın bu haksız rekabetin eziciliği karşısında korunması için Perakende Yasası’nın bir an önce köklü bir değişiklik ile güncellenmesi şart oldu. Bunun için Avrupa örneklerinden faydalanılmalı. Katı kuralları ile küçük işletmelerin yani esnafın haksız rekabette korunması için gerek yasaları gerek izinlere tabi açılışları ile Fransa bu noktada faydalı bir model olacaktır” diye konuştu.

Ankara – Ahmet Terzi