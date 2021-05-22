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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Elif Şiir Sayfası

22 Mayıs 2021, Cumartesi
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

İstikamet abidesi Mehmet Kutlular 

Sıddıkların dilinde bir destansın,

Sadıkların yanında kahramansın,

Zübeyri çizgide model insansın,

Firakıyla bizi yaktı Kutlular.

 

Âlemde ses getirdi dik duruşun,

Dostlara gül oldun, düşmana kurşun,

Her zaman öncüsü oldun barışın,

Su misali ebede aktı Kutlular.

 

Aldırmadın dünyanın mihnetine,

Meyletmedin vakarla ziynetine,

Sadık kaldın Üstadın emanetine,

Hep hizmet odaklı baktı Kutlular.

Dünyayı zalimlere dar eyledin,

Nice dostları da ağyar eyledin,

İhlâsla zahmetleri kâr eyledin,

Her zaman mesajın haktı Kutlular.

 

İlâhî îkaz dedin cesaretle haykırdın,

Bu hususta nice putları kırdın,

Bedel ödeyerek zindana girdin,

Bir şimşek misali çaktın Kutlular.

 

Rahatı kendine eyledin haram,

Firak ateşiyle pek derin yaram,

Ey kartal bakışlım ey bahtı karam,

Her türlü medhe elyaktı Kutlular.

 

83 yaşında bir ulu çınar,

İhlâs kodlarında bir eşsiz mimar,

Sen de Zübeyir’in asaleti var,

Bayrağı burçlara astı Kutlular.

 

Sevgimiz seninle sonsuza kadar,

Mazluma sığınak bir ulu hisar,

Himmet ile şahlanan bir şehsuvar,

Feragat ufkunda koştu Kutlular.

 

Asrın imamının susmayan sesi,

Cehdinle yırtıldı gaflet perdesi,

Şevk ile gayretin dağıttı ye’si,

Cihad yollarında koştu Kutlular.

 

Cesaret burcunun şanlı neferi,

Eşi bulunmaz doldurulmaz yeri,

Kutlu bu dâvânın bir gönül eri,

Nice badireler aştın Kutlular.

 

Seni mahkûm eden talih utansın,

Zulme meydan olan tarih utansın,

Yoluna taş koyan sefih  utansın,

Bu uğurda çile çekti Kutlular.

 

Asrın tağutlarına ebabil oldun,

Hakikati haykıran bir dil oldun,

Kalbimizde yediveren gül oldun,

Her zaman mis gibi koktu Kutlular.

 

Aziz sıddıklara oldun pusula,

Nasip olmaz bunca hizmet bir kula,

Ne zaman biter acep bu dau sıla,

Bizleri yetim bıraktı Kutlular.

 

Zikzaklar çizerek haddi aşmadın,

İfrat ve tefritle haktan şaşmadın,

Beyhude bir gayret için koşmadın,

Her zaman hak yolunda koştu Kutlular.

 

Bir yıldız kaydı nur fezasında, 

Hakikat ufkunda hak rızasında,

Sıdk, sadâkat cem olmuş ihlâsında,

Ecel şerbetini tattı Kutlular.

 

Dillerde düşmeyecek bu istikametin,

Hakkını verdin nurdan hürriyetin,

Dillere destan oldu hizmetin,

Tertemiz bir iz bıraktın Kutlular.

 

Ne gaileler geçti senin başında,

Feragatla dâvânın telâşında,

İhlâs ile sadâkat yarışında,

Nefsinin boynunu büktün Kutlular.

Hanifi Örnek

***

Mehmet Kutlular’dı

Cesaretle dolu bir hali vardı

Bu hal onun fıtratında vardı

Zira cesareti isteyen dâvâsıydı

Cesaret sahibi Mehmet KUTLULAR’DI

Cesareti gizli mahfiller için bir setti

O seti yıkmak cesaret isterdi

Fakat imanın kuvveti imansızlığı yendi

Cesaret sahibi Mehmet KUTLULAR’DI

 

Zübeyir Abinin sağ koluydu

Dâvâsı Bediüzzaman’ın yoluydu

Küffara cesaretle dik durmalıydı

Cesaret sahibi Mehmet KUTLULAR’DI

 

Kardeşler her an öfkelenecek sanırdı

Kardeşlerine karşı şefkat doluydu

Öfkesi küffara ve yanlışa karşıydı

Şefkat sahibi Mehmet KUTLULAR’DI

 

Dâvâsı için her fedakârlığı yaptı

Anadan, yardan, evlâttan geçti

O her zaman dâvâsını seçti

Cefa sahibi Mehmet KUTLULAR’DI

 

Zübeyir’i çizgiyi hep mihenk yaptı

Meşveret ve adaletten hiç sapmadı

Bu çizgiden sapanın peşine takılmadı

Bu çizginin neferi Mehmet KUTLULAR’DI

YAŞAR AVCI 
yeniasya83@gmail.com
AFYONKARAHİSAR

 

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