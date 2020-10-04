Man came to this world to be perfected by means of knowledge and supplication.

Bediüzzaman Said Nursî / The Words

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