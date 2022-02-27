"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 53

İki ‘özel’ mektup

Faruk ÇAKIR
27 Şubat 2022, Pazar
Bu yazı biraz ‘özel’ sayılabilir. Çünkü yazıda merhum dedem Hafız, Molla Nuri Çakır’a yazılan iki mektuptan bahis var.

Dedeme mektup ya da ‘pusula’yı yazan da yine hemşehrimiz, Çayeli’nin ve Senoz Vadisi’nin yetiştirdiği değerli âlim, muallim ve hâkim Ahmet Feyzi Okumuş Efendi’dir. Mektup ya da pusulalar esasında yazıldığı dönemin hayat şartlarını da anlatıyor. Aynı zamanda hitaplardaki nezaket ve nezahet de çok dikkat çekici. 

Önce mektup sahibinden kısaca bahsedelim: Ahmet Feyzi Okumuş, Osmanlı’nın son döneminde yetişmiş, bilhassa Senoz Vadisi çevresinde tanınan, bilinen ve sevilen büyük âlimlerden biri. Ahmet Feyzi Okumuş, ilk tahsilini doğduğu köye yakın bir köyde aldıktan sonra ilim öğrenmek için İstanbul’a gider. O günün şartlarında üç fakülte bitirir. İmam hatip hocalığı ve Pazar ilçesinde hâkimlik de yapan Ahmet Feyzi Okumuş, komşularına ve kendisini ziyarete gelen insanlara bilgilerini aktarmaya devam eder. 3 Şubat 1956 tarihinde vefat eden hocamız halen hayırla anılanlar arasında yerini almış durumdadır. (Bilgiler, Feyzi Hocanın torunlarından Abdurrahman Akın’ın yazısından özetlendi, kackar53.com, 5 Kasım 2015)

Çayeli’nin Uzundere Köyü’nden olan bu değerli hocamızla ilgili olarak merhum pederim Mahmut Cemal Çakır’dan çok şey duymuş ve dinlemiştim. Fıkhî konularda bir tartışma olduğunda ekseriyetle onun ‘fetva’sı hatırlatılırdı. Bununla birlikte hocamızı çok yakından da tanımazdık. Geçenlerde bir vesile ile Ahmet Feyzi Okumuş Hocanın, dedem Molla Nuri Çakır’a yazdığı iki mektup olduğunu fark ettik.

Birinci mektup şöyle: 

“Bihi (O’nun adıyla)

Gerçekten vücuduyla iftihâr eylediğimiz Nuri Efendi kardeşim

Bade’s-selâm (selâmdan sonra) ara sıra meraklı ve lezizâne sohbet ve muhabbetimize sebep ve vasıta aramayacak mevkideyiz. Fakat icâbât-ı zaman bazı kere hem aratır hem de bulur. İşte bu kabîlden olarak bu ümniyemizin (istek, arzu) husûlüne bu sırada bir sebep zuhûr eylemiştir. Şöyle ki, Hanife’nin gelini bulunan kerîmemizden iki ay evvel bir kız çocuk dünyaya geldi. Birinci ayında güzel halinde idi. Beş-on günden beri illallah dedirtiyor. Süt alamaz, titrer, ağlar, yatmaz, uyumaz. Biraz çocuk halinden anlayan ebe kadınlar maraz olduğuna kâil olduklarından biz de zâtınızı özledik. Bu hususta olan maharet ve ma’lûmatınız cümlece müsellem olmakla buraya kadar zahmetinizi rica ve niyaz eylerim azizim. Fî 22 Mayıs Sene 952, Ahmed Feyzi Okumuş kardeşin.”

İkinci mektup da şöyle:

“Bihi (O’nun adıyla)

Bu kere kederli Nuri Efendi kardeşim

Cümle âlemin rehayâb olamayacağı (kurtulamayacağı) cilve-i Rabbaniyesine de bugünlerde zât-ı âlîniz uğradığını mea’l-hüzn (üzüntüyle) biz âcizleri de haber aldık. Yani mahdumunuz Hasan’ın hastahanede vefat eylediği sem-i dil-hirâşımız olmuştur (vefat eylediğini işitmek gönlümüzü parçalamıştır). (Hüküm Aliyy-i Kebîr olan Allah’ındır) kaide-i İlâhîyesine karşı şakk-ı şefe eylemek (ağız açıp konuşmak) kimin haddidir? Binaenaleyh teselli-i efkâr eylemek zımnında (gayesinde) işbu taziyetnamemi irsâl eylerim (gönderirim). Yoksa hâşâ kader-i İlâhîye itiraz gibi ahval hatır ve hayale gelmedikten başka, belki sabır ve sebât ile nâil-i mesvebât (sevaplara nail) olunacağını da tahrîre (yazmaya) bile hâcet göremiyorum. Bunun için muhakkak bu acınıza müşterek olduğumu kayd ile iktifa eylerim. Ve Mevlây-ı Müteâl’e ruz-u şebde (gece ve gündüz) cümlemizi afvv-ü safh eylesin duâsını tekrar eylerim. Amin. Manevî kardeşin Ahmed Feyzi Okumuş Hoca.”

Merhum dedem Kur’ân ve ezan okumasıyla meşhurmuş. Aynı zamanda şifa niyetine hastalara okumasının da çok tesirli olduğu hep anlatılırdı. İlk mektup buna bir delil mahiyetinde sayılabilir. İkinci mektup ise, askerlik esnasında hastalanarak hastanede vefat eden merhum Hasan amcamla ilgili bir taziye mektubu mahiyetinde... Nerede o günkü samimiyet, ilim, hitap güzelliği; nerede şimdiki savrulmuşluk...

Bu vesile ile ebedî âleme göçenleri rahmetle anmış olalım. 

Mekânları Cennet olsun inşallah. Amin...

Okunma Sayısı: 370
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çeçenistan’la başladı, Ukrayna’ya dayandı

    Ukrayna’da savaş var, bizde zam kuyruğu: 'Akaryakıt zamları ÖTV’den karşılansın'

    Rusya: Tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi

    Beşiktaş, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

    Türkiye'de son 24 saatte 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 vaka gözlemlendi

    AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları da devrede

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı yükselmeye devam ediyor

    Endonezya’daki depremde ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 86'ya yükseldi

    Kiev metrosunda doğdu

    Zelensky İsrail’den arabuluculuk istedi

    Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

    Meteoroloji'den 7 şehir için sağanak ve fırtına uyarısı

    Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler açıklandı

    Çin'den '5 ilke' çerçevesinde Ukrayna - Rusya değerlendirmesi

    İrlanda'da Rus Büyükelçisi'nin aracı tekmelendi

    Gece boyunca çatışmaların yaşandığı Kiev'de son durum?

    Trabzonspor kendi evinde mağlup edilemiyor

    Ukrayna: 3500'den fazla Rus asker öldürüldü ve 200'ü esir alındı

    Zelenskiy: Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız

    Zelenskiy: Bu gece zor geçecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Herkes için demokrasi” diyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmünde
    Faruk ÇAKIR

    İki ‘özel’ mektup
    Ahmet BATTAL

    Fikrinizi rey zarfına hapsetmek isteyenlere
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Şubat manzaraları
    Mehmet KARA

    Hayat pahalılığına iktidarın bakışı!
    Genel

    Çeçenistan’la başladı, Ukrayna’ya dayandı
    Orhan Ali YILMAZ

    Cumhûr’u ya da Millet İttifak’ını düşünürken...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.