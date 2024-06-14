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14 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Silahları susturmak şart

Faruk ÇAKIR
14 Haziran 2024, Cuma
Filistin ve Gazze’nin çektiği sıkıntıların dolaylı müsebbipleri İsrail’e silah sağlayan devletler olduğunu her halde ifade etmeye gerek yoktur.

Başta Amerika olmak üzere İngiltere ve diğer ‘büyük devletler’ zalim İsrail’e ölçüsüz ve sınırsız silah temin etmemiş olsa Gazze’deki katliam bu kadar devam edebilir miydi?

İsrail’e ‘Savaşı durdur’ demekten çok daha önce onlara silah temin eden “5 büyük ülke”ye “İsrail’e silah teminine son verin” demek icap ederdi. Nitekim Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiltere’nin, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e silah satışı için 100’den fazla yeni ihracat lisansı vermesine tepki göstererek, hükümetin, İsrail’e silah satmaya devam ederek çatışmanın körüklenmesine yardımcı olduğunu bildirmiş.

İlgili habere göre Oxfam İngiltere’nin Genel Müdürü Halima Begum, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, İsrail’e silah satışı için yüzlerce mevcut lisansın devamını onaylamasına tepki göstermiş.

Hükümetin İsrail’e yeni silah satışı ruhsatı vermesinin, on binlerce masum Filistinli çocuğun ve ailelerinin İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle öldürüldüğünün “kesin bilgisi dahilinde” gerçekleştiğine işaret eden Begum, şu değerlendirmelerde bulunmuş:

“(Gazze’de) Barınacak ve güvende olacak hiçbir yer yok. Bu ruhsatların verilmesiyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak akıl almaz acıları daha da derinleştiren İngiliz hükümeti, mevcut yüzlerce silah ruhsatının tek bir tanesini bile sorgulamadan yürürlükte kalmasına da izin verdi. İngiliz hükümeti, İsrail’e silah satmaya devam ederek bu korkunç çatışmanın körüklenmesine yardımcı oluyor.”

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100’den fazla ihracat lisansına onay vermiş. Sadece geçen ay itibarıyla “varış noktası İsrail olarak belirtilen” mevcut silah ve askeri teçhizat ihraç lisanslarının sayısı 345 olmuş. Bu da yetmemiş, İngiltere’de İsrail’e yeni silah ve askeri teçhizat satışına yönelik 185 ihracat lisansı için başvuru yapılmış.

Neyse ki en azından İngiltere’de hükümete “İsrail’e silah satmayın” diyen STK’lar var. Aynı şekilde diğer “büyük devletler”deki sivil toplum kuruluşları da bulundukları ülkelerdeki idarecilere bu haklı hatırlatmayı yapmaya devam ederlerse muhtemelen “İsrail’e silah satışı”na engeller ortaya çıkar ve neticede silahlar susar.

Her halde silahların susturulması STK’ların haklı itirazıyla olacak...

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